Gloria Trevi y las supuestas pruebas que dará a conocer sobre el romance entre Pati Chapoy y Sergio Andrade

La batalla legal de Gloria Trevi en contra de Pati Chapoy y TV Azteca no ha terminado. La cantante de conocidos temas como "El recuento de los años" o "Me lloras", demandó a la televisora y a la periodista de espectáculo por difamación y pide una indemnización de 180 millones de dólares. De acuerdo con la demanda de la cantante originaria de Monterrey, Nuevo León, esa cantidad es por daños morales.

La pelea legal inició en 2009; anteriormente Gloria Trevi comentó en rueda de prensa, que Pati Chapoy y TV Azteca comenzaron una campaña de desprestigio en su contra luego de que ella se negó a firmar un contrato de exclusividad, el cual la obligaba a hacer apariciones únicamente en ese canal. En su demanda argumentó que en varias emisiones de "Ventaneando" se insinuaba que ella tenía nexos con el narcotráfico, así como que su esposo había sido acusado de tráfico de drogas. Además, asegura que este programa de televisión continuaban las acusaciones en su contra sobre tráfico de menores, cuando ella había sido exonerada del caso (clan Trevi-Andrade).

Por la pandemia no se llevó a cabo una audiencia que se tenía programada entre ambas partes en una corte en el estado de Texas, Estados Unidos. Según el youtuber Dael Quiroz, contó recientemente que en su canal "Arguende TV", que dicha audiencia se llevará a cabo en febrero de 2021 y en esta ocasión, Pati Chapoy deberá asistir y verse cara a cara con Gloria Trevi. Cabe mencionar que en una anterior audiencia la titular del programa "Ventaneando" mandó a los abogados de TV Azteca en su representación.

Pero esto no es todo, según informó el youtuber la cantante mexicana dará a conocer las pruebas que tiene sobre el supuesto amorío que tuvo Pati Chapoy con Sergio Andrade (ex mánager y productor de "La Trevi"). "Pati Chapoy no va a poder mandar a sus abogados, se van a tener que hacer presentes ante las autoridades ella, Laura Suárez y dos personas más que en su momento, estuvieron en el equipo de la Chapoy. Por otro lado, en el caso de la Trevi, va a estar la cantante (en la audiencia) y van a estar varias chicas del clan que en su momento, le dieron con todo a la Trevi y hoy la van a apoyar".

Dael Quiroz continuó diciendo: "Gloria Trevi va a dar una conferencia con la mayoría de las chicas del clan Trev-Andrade, se dice que la Trevi va a presentar por primera vez pruebas del romance que tuvieron la conductora de Ventaneando y el productor artístico, incluso, Mary Boquitas, la corista de Gloria de toda la vida, la mano izquierda de Sergio Andrade, también va a estar en esta conferencia, y es que fue ella la que por primera vez en Brasil dijo que Sergio Andrade y Pati Chapoy fueron amantes cuando ésta estaba casada con su esposo".

La supuesta verdad de Sergio Andrade, sobre su romance con Pati Chapoy

En 2004 la periodista Claudia de Icaza publicó el libro "Amarga seducción: la verdadera historia de Sergio Andrade y sus caperucitas", bajo la editorial Océano, donde habló sobre este supuesto romance entre el ex productor de Gloria Trevi y la conductora de televisión. "Me concreto a relatar textual lo que Andrade me escribió en un mail y me reiteró personalmente en mi visita a Papuda sobre el romance", señala la periodista.

Supuestamente Sergio Andrade le dijo vía email a Claudia de Icaza que le molestaba "la hipocresía, y aunque ya callé por muchos años pues no es de caballeros publicar sus relaciones, esta tipa ha sido tan mentirosa, tan criminal y tan baja en sus ataques a nosotros (Gloria Trevi y él) que merece un poco de ubicación a sus intentos por aparecer como 'mujer fiel, leal y madre de familia ejemplar'".

Aparentemente Sergio Andrade especificó que todas las personas que lo rodeaban en aquella época (1983-1984), "se daban cuenta de lo apasionada que andaba por mí (Pati Chapoy), cómo me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes. Nos veíamos en cualquier punto de la ciudad y se iba a mi casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde. Salíamos a comer a un restaurante discreto o ella iba a mi oficina y hasta se permitía bromas tontas, como, al pasar por Tres Marías, decir 'ay, no vaya estar el carro del Álvaro (su esposo) ahí, déjame ver', y se reía. Iba toda acelerada, sin soltarme de la mano o el cuello mientras manejaba...traté de evitarla, sucumbí a la tentación, y no porque me hubiera enamorado, es más, a mí nunca me ha gustado involucrarme con mujeres casadas, me incomodaba mucho, pero ocurrió".

La periodista Claudia de Icaza escribió en su libro, según el email de Sergio Andrade, lo que ocurrió en la salita de fotocopiadoras del programa Siempre en Domingo entre él y Pati Chapoy: "ella llegó, cerró la puerta, se me arrimó y me dijo '¿qué nos das Andrade? ¿Qué nos das que nos traes loquitas?'".