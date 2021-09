Gloria Trevi habla de Sergio Andrade: “el daño que hizo fue demasiado”

México. Gloria Trevi, quien graba actualmente su nuevo disco en España y de quien pronto se verá en la televisión parte de su vida en su serie autobiográfica, habla de Sergio Andrade, su expareja y representante artístico.

"No pagó lo que debía haber pagado, porque hizo mucho daño", refiere Gloria Trevi en entrevista con el programa de televisión Primer Impacto al recordar a Andrade en su paso por su vida en sus inicios artísticos.

Trevi ya causa polémica con su serie que se producirá en México bajo el mando de la productora Carla Estrada, puesto que al parecer no incluirá a Sergio Andrade, a quien se refiere como un hombre que hizo daño a muchas personas, incluída ella.

“Considero que este señor no pagó lo que debía de haber pagado, o sea, el daño que hizo fue demasiado y desgraciadamente… pero ¿sabes qué?, si tu pones las cosas en manos de Dios, es muchísimo más certera su justicia que la de los hombres”, refiere la cantante de temas como Me lloras.

Gloria Trevi y Sergio Andrade cuando fueron aprehendidos en Brasil años atrás y acusados de distintos delitos. Foto de Internet

Sobre el castigo de Sergio Andrade al pagar una condena de 7 años en prisión tras 12 denuncias de abuso sexual y maltratos realizadas por sus excoristas, Gloria manifestó que para ella ese castigo no fue suficiente.

Además comparte un poco de cómo será su serie, de la cual no se define todavía el nombre, pero le entusiasma mucho que en ella contará su verdad.

“Va a ser algo hecho desde el amor, no desde el odio, no desde el rencor, porque mi historia es una historia de amor, desde el principio, desde la niña que soñó con ser artista."

"También hablará de cómo ese sueño se pudo haber empezado a convertir sin que yo me diera cuenta en una pesadilla, no es mi verdad, sino es lo que sucedió”.

Y tras las declaraciones de la hija de Karla de la Cuesta y de Sergio Andrade emitidas sobre Trevi, en el sentido de que ella no fue víctima, sino todo lo contrario, y que México pareciera no tener memoria con su caso, respondió:

“Esta muchachita no me conoce, y obviamente habla de una situación que no vivió, no quiero ahondar mucho porque son personas que yo considero verdaderamente que fueron víctimas, no nada más de ese sujeto, sino también de esa televisora.”

Recordemos que Gloria Trevi, quien es originaria de Monterrey, Nuevo León, México, fue acusada a fines de la década de los 90 de integrar una supuesta sociedad junto a Sergio Andrade para junta jovencitas, hacerlas famosas y de quienes abusaba él.

En ese tiempo Trevi y Andrade fueron detenidos y enfrentaron acusaciones de rapto, corrupción, abuso y violación de menores, pero ella fue absuelta en 2004 después de que se determinara que no había cometido ninguna falta que la relacionó con el llamado “Clan Trevi-Andrade”.

Gloria Trevi recuperó su libertad por falta de pruebas ante tantas acusaciones y se demostró que había sido también una víctima de Andrade, luego retomó su carrera musical logrando éxito, mismo del que sigue gozando en la actualidad.