Gloria desnuda a Lenny de la Rosa en pleno escenario

Gloria Trevi dio su segundo concierto en la Arena Monterrey, y como es costumbre, tuvo lleno total. Miles de seguidores se dieron cita para cantar sus éxitos musicales durante poco más de dos horas.

Según reporte de prensa, muchos momentos emocionantes dio la Trevi a su público, y no faltaron las sorpresas.

Gracias mi súper @GloriaTrevi por este mágico momento de anoche ❤️ me lo llevo por siempre conmigo !!! Gracias también por ser #EstrelladelaMañana !!! Eres mucho, muchísimo más de lo que se pueda alcanzar imaginar , eres infinita y eterna TQMM !!! pic.twitter.com/cq812lCDt6 — Lenny De La Rosa (@LennyDLaRosa) 25 de noviembre de 2017



Al momento de cantar "Pelo suelto" siempre acostumbra a invitar al escenario a un hombre, y en esa ocasión llamó a Lenny de la Rosa, actor y cantante, quien es su amigo y a quien dijo querer como un sobrino.

De todo corazón espero la gente conozca más de tu increíble talento musical @LennyDLaRosa y de la persona linda y trabajadora q yo he conocido!!! https://t.co/Z3xMBgyHGs — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) 25 de noviembre de 2017

Gloria siempre comienza quitarle la ropa a ese hombre que sube a su lado, y Lenny se prestó par el número.

Ustedes son todas mis locuras! Una publicación compartida por Gloria Trevi (@gloriatrevi) el 24 de Nov de 2017 a la(s) 12:52 PST

Los fanáticos se volvieron locos al notar quien era la celebridad al que Gloria había convocado.

Lindas historias !!! https://t.co/7KWGCfhKVp — Lenny De La Rosa (@LennyDLaRosa) 25 de noviembre de 2017

Tocando otro cuerpo #besandootraboca Una publicación compartida por Lenny De La Rosa (@lennydlarosa) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 12:12 PDT

Como puede verse en el video, comenzó quitándole la camisa, dejando al descubierto el cuerpo bien trabajado del actor, para después quitarle lentamente el cinturón, mientras la euforia del público cada vez estaba mas extrema.

Se le apareció trevil!!! ❤️Tantas canciones x cantar verdad??? Gracias Mexico x esta noche tan hermosa!❤️ @nicolasjebran Una publicación compartida por Gloria Trevi (@gloriatrevi) el 19 de Nov de 2017 a la(s) 3:14 PST

Justo en este momento, Lenny de la Rosa se puso de rodillas para suplicarle a la Trevi que no le bajara el pantalón, un momento muy divertido, pero la cantautora no pudo dejar con las ganas a sus fans, y les preguntó: “¿Se lo quitamos?” a lo que el publico contestó inmediatamente que si, y no los hizo esperas mucho tiempo.

Sobre Lenny...

Lenny de la Rosa es originario de La Habana, Cuba (1983), y es un actor, modelo y bailarín. Actualmente radica en Ciudad de México.

Una publicación compartida por Lenny De La Rosa (@lennydlarosa) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 10:12 PDT

Según información en su biografía, inició su carrera artística como corista junto a la cantante Gloria Trevi.

Lindo Domingo ❤️ !!!! Muy pronto #LennyEnVivo Una publicación compartida por Lenny De La Rosa (@lennydlarosa) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 11:12 PST

Estudió música en la Escuela Nacional de Artes en Cuba y luego ingresó al Centro de Educación Artística, (CEA) de Televisa, en donde comenzó a participar en obras de teatros como "Qué plantón", "Pachecas a Belén" y "Princesas en Pugna"

Apareció en televisión en el año 2010 en la telenovela producida por Salvador Mejía "El Triunfo del amor", en donde compartió créditos con William Levy y Maite Perroni.

En el 2013, el productor Emilio Larrosa le dio la oportunidad para participar en la telenovela titulada "Libre para amarte", donde interpretó al personaje de Gerardo "El Gallo" Jiménez y compartió créditos con Gloria Trevi y Gabriel Soto.

Tocando otro cuerpo , besando otra boca , descubrí cuanto yo te amaba ....... #besandootraboca Una publicación compartida por Lenny De La Rosa (@lennydlarosa) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 11:22 PST

En 2014 participó en el programa de televisión "Bailando por un sueño" en México junto a Charlene Arian, siendo el octavo eliminado.

Igualmente trabaja en la telenovela "Yo no creo en los hombres".

Las desgarradoras palabras de la mamá de Maru Dueñas.

“Esto ha sido muy fuerte para mí, cuando se te muere un padre te dicen huérfano, cuando se te muere una pareja te dicen viudo, pero una hija, ¿cómo te dicen?, no lo puedo superar".

Fueron las desgarradoras palabras de la señora María Eugenia, madre de la fallecida actriz Maru Dueñas.

Maru Dueñas murió siendo muy joven. Foto: Twitter

María Eugenia de 68 años de edad, vive lo que ningún padre desearía vivir. En exclusiva con Univisión Entretenimiento, habló sobre la última vez que habló con su hija.

"HABLAMOS POR WHATSAPP, LE PREGUNTÉ QUE CÓMO ESTABA Y ME DIJO TRABAJANDO MÁ, MAÑANA NOS VEMOS PARA COMER, ESO FUE LO ÚLTIMO".

Un accidente en la autopista México-Cuernavaca, ocurrido en la colonia Parres el Guarda, en Tlalpan, provocó la muerte de la actriz mexicana María Eugenia Dueñas y del productor de telenovelas, Claudio Reyes.

Maru Dueñas era conocida por sus papeles en La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, y era una de las protagonistas de la obra La jaula de las locas. Claudio Reyes, era hijo de la también actriz María Rubio.

Gracias por todo el amor pic.twitter.com/ovvjTpA2an — Maru Dueñas (@maruduenas) 12 de noviembre de 2017

Personalidades del medio artístico como Natalia Sosa, Gloria Izaguirre, Andrea Orozco, Héctor Ortiz, Odin Dupeyrón, Alejandra Procuna, Gerardo Quiroz, Freddy Ortega, Emilio Azcárraga, Juan Torres y Sebastian Rulli, lamentaron el deceso de la actriz en sus redes sociales.

La mamá de la fallecida y muy querida actriz en el espectáculo en México, agradeció todas las muestras de apoyo en tan difíciles momentos.