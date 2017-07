Glorita Trevi y aquella entrevista que le hizo Paty Chapoy

La cantante Gloria Trevi y la periodista Paty Chapoy actualmente se encuentran en un pleito legal. En su demanda, Trevi argumenta que Tv Azteca y Chapoy insinuaron que tenía ligas con el narcotráfico y que la implicaban en una red de abuso de menores.

#CincoMinutos #versusworldtour Una publicación compartida de Gloria Trevi (@gloriatrevi) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 1:29 PDT

Chapoy, por su parte, también tiene una demanda en proceso contra Trevi por trata de personas. La conductora de Ventaneando se encuentra de "retiro espiritual" en la India.

Sin embargo, antes de su conflicto, la cantante y la periodista fueron amigas hace más de 20 años cuando Gloria se presentó en el programa Ventaneando de TV Azteca.

Además de la periodista, en aquel encuentro también estuvieron presentes Pedro Sola, Pepillo Origel y Martha Figueroa.

Te comparto la entrevista:

Para entender la demanda de Gloria Trevi contra TVAzteca y Paty Chapoy:

Gloria reclama haber sido objeto de una campaña de desprestigio y difamación incluso después de haber salido libre en el caso de corrupción de menores, el cual enfrentó en la década de los 90´s y que la tuvo por varios años en la cárcel en Brasil.

TV Azteca y Chapoy insinuaron que estaba ligada con el narcotráfico y la implicaban en una red de abusos a menores.

La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió a favor de Gloria Trevi, negando así una petición por parte de TV Azteca, la periodista y Publimax (de México), quienes por años intentaron evitar ser llevados a juicio en este país.

A Gloria Trevi le tomó ocho años de lucha para que se aceptara el juicio la televisora y Paty Chapoy, y que puede iniciar a finales del año o principios de 2018 en una corte de Edinburg, Texas.

Gloria pide 180 millones de dólares ya que es lo que calcula que perdió por estar casi cinco años en la cárcel.

“En ningún momento inicié yo esta demanda por una venganza, ni como una represalia".

"Ustedes saben que cuando yo salí de la cárcel por aquel escándalo (de lo que se llamó el clan Trevi-Andrade), me dediqué a trabajar, sacar adelante a mi familia. Tuve que empezar no de cero sino de menos de un millón porque cuando te desprestigian de la manera en que a mí me lo hicieron, es muy difícil; uno tiene que cargar con un ancla”, dijo Gloria en entrevista reciente con varios medios de comunicación.