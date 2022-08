Golpe bajo para Alfredo Adame su ex Magaly Chávez va a trabajar con Carlos Trejo

Una nueva polémica ha surgido en torno a Alfredo Adame y su ahora ex novia Magaly Chávez, y es que ahora se dio a conocer que Carlos Trejo considerado uno de los principales enemigos del histrión desde hace tiempo, ahora va a trabar con la guapa modelo, quien no terminó nada bien con él.

Ahora el mismo Carlos Trejo dijo en una entrevista que va a trabajar con Magaly Chávez en diversos proyectos, con los que pretende lanzar su carrera más a lo alto, aunque tampoco descartó que podría tener un tipo de romance con ella, ya que le parece una mujer demasiado atractiva.

Es una excelente mujer lo que te puedo decir, muy atractiva, ya tengo planes, seguramente va a hacer la reina del Festival del Terror que voy hacer en Real del Monte, quiero jalarla a varios proyectos que tengo muy hermosa, muy guapa, muy inteligente", dijo Carlos Trejo en una entrevista.

"No estoy de acuerdo de la manera de actuar de este señor, pero no se puede negar que si puede contar bien las historias, te mantiene atenta", "Como me hacen reír, estos dos acabo de vivir un momento muy difícil estos días y la neta me ayudan a que se me olvide", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben el nombre de Alfredo Adame sigue causando revuelo por muchas cosas, entre ellas por su reciente pleito con Rey Grupero quien hace poco le jugó una pesada broma al actor mexicano, esto después de haber puesto en un puente de la Ciudad de México el número de celular del artista, además de ofrecer supuestas clases de karate algo que lo molestó demasiado.

Y es que además no es la primera vez que vemos al histrión mexicano metido en polémicas, pues ya lleva un par de años peleándose con colegas del medio de la farándula y uno de ellos es Carlos Trejo, quien lo ha retado a pelear en varias ocasiones, causando las burlas de las redes sociales por los dimes y diretes que se avientan.