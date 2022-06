Game of Thrones: Jon Snow tendrá su propia serie con Kit Harrington

Estados Unidos.- Buenas noticias para los fanáticos de Game of Thrones; HBO Max confirma una secuela, una serie que seguirá la vida de Jon Snow, uno de los personajes favoritos de la historia, protagonizada por Kit Harington.

El universo creado por George R. R. Martin no para de crecer y sus fanáticos no podrían estar más contentos. Recientemente se confirmó que la plataforma de streaming ya está trabajando en una serie enfocada en Snow, convirtiéndose en la primera secuela de la popular serie de reinos y dragones.

Kit Harington volverá a dar vida a Jon Snow para una serie que todavía no tiene nombre ni fecha de estreno, pero que ya ha generado altas expectativas. De momento, el proyecto se encuentra en sus primeras etapas de producción.

También se rumora que la nueva serie de Games of Thrones traerá de vuelta a Maisie Williams, Sophie Turner y Gwendoline Christie, retomando sus respectivos personajes dentro de la historia.

Cabe destacar que la serie basada en la vida de Jon Snow es la primera secuela de la historia de Game of Thrones, sin embargo, la serie ya ha anunciado una precuela, titulada House of the Dragon, que se estrenará el próximo 21 de agosto a través de HBO Max.

