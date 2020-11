Gomita aparece con tremendo abrigo y le dicen que parece Cruella de Vil

México. La youtuber y conductora de televisión Gomita es seguida por miles en sus redes sociales, pero también criticada en muchas ocasiones como la de hoy día en que publica en su cuenta de Instagram una imagen nueva en la que luce muy guapa con tremendo abrigo, pero le dicen que parece Cruella de Vil.

Cruella de Vil es un personaje de ficción y la principal villana en la novela de Dodie Smith One Hundred and One Dalmatians (1956), y en las adaptaciones cinematográficas y de televisión 101 dálmatas de Walt Disney Pictures. A Gomita le encuentran un enorme parecido con dicho personaje y se lo hacen saber en redes.