Gomita asegura que los tratamientos de belleza son saludables

En las últimas semanas Gomita a estado en el ojo del huracán ya que algunos fans de Alma Cero, se le fueron con todo a la joven pues no estuvieran de acuerdo con que fuera a la boda de Edwin Luna y Kimberly Flores, pues la tacharon de traicionar a Alma Cero.

Por si fuera poco Gomita entró en la polémica cuando le dijeron que su vestido era mucho mejor que el de la novia causando controversia y es que Aracely Ordaz nombre real de la mujer, siempre se ha dado a conocer por los escándalos, ahora no fue la excepción e invitó a todos sus seguidores a que se realicen tratamientos estéticos para ser felices.

Fue una foto donde la también youtuber se deja ver en lo que parece una clínica y les mandó a decir a sus seguidores que las críticas siempre la acompañarán, por lo que no deben tener miedo y hacerse los tratamientos de belleza que ellos quieran dejando a todos con la boca abierta por la invitación.

Cuando siento que no puedo más, mi mente me recuerda que vida solo tengo una. Y que te van a criticar siempre, así que tú síguete haciendo hermosos tratamientos. Por un cuerpo sano, escribió Gomita.

La foto alcanzó más de 58 mil likes y cientos de comentarios de todo tipo pues mientras unos apoyaron a la mujer otros se le fueron encima pues no estuvieron muy de acuerdo con su comentario.

"Por un cuerpo sano No tienes madre! Neta!", "Gomita soy pro cirugías y me encantas pero de sanas no tienen nada comadre", fueron algunos de los comentarios que recibió Gomita en redes sociales por la publicación.

Cabe mencionar que hace unos días Gomita llegó al millón de likes en Instagram, pues como algunos saben su cuenta anterior fue hackeada.

Más noticias