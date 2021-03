Gomita comparte gomitips para una cirugía estética exitosa

Aracely Ordaz, la famosa Gomita de 26 años de edad vuelve a causar reacciones de todo tipo, esto después de dar tips para una buena cirugía estética.

En el video Gomita dio a conocer el famoso gomitip para que cualquier mujer se vea de impacto, además de que se recupere pronto de la operación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Usted dígale que quiere liposucción de cuerpo completo que no se la chinguen, porque luego nomás se la quieren hacer de aquí o sea del puro torso, dice Gomita en el video.

Leer más: Yanet García con vestido de encaje se da a desear entre sus admiradores

Gomita no solo dijo dio tips para una buena liposucción, sino que dio a conocer el tiempo de recuperación el cual dura por lo menos cuatro meses.

Lo que más sorprendió de las declaraciones de Gomita es que ha estado en manos de cinco cirujanos, por lo que no le da miedo haberse hecho nada en el pasado.

Gomita deja en claro como se debe cuidar ante una cirugía/Instagram

Gomita también deja en claro que para recuperarte de inmediato necesitas hacerte los drenajes, pues ella se los hizo sin la ayuda de nadie y es que las pequeñas mangueras que le dejaron para que saliera todo, ella misma se exprimía para que salieran más rapido los moretes.

Leer más: Alfredo Adame amenaza muy enojado amenaza a familia con arma

"Pues a ella ya vimos que no le funcionó, porque no se cuidó como debía, otras actrices solo se hacen una y con es quedan", "Gomita gracias me encanto tus consejitos así que cuando me haga mi arreglito, ya se que hacer", le escriben los fans a Gomita.