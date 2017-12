Gomita con labios nuevos al estilo Kardashian

No es un rumor que Araceli Ordaz, "Gomita" sea fanática de las cirugías estéticas ya que se ha realizado un sin fin de cambios en su cuerpo como aumento de glúteos lipoescultura y nariz ahora la conductora nos volvió a sorprender en su canal de YouTube con un arreglito más.





La también youtuber se hizo un "arreglito" más y se inyectó los labios al estilo Kylie jenner al parecer no la joven no le teme al cambio radical de su cuerpo recordemos que en su anterior video se realizó un cambio de look en su cabello pintándoselo de rosa.



Con mucha emoción y nervios acudió con el doctor Javier Ruiz a quien la joven siempre ha admirado y es gran amigo de ella.

Feliz de verte amigo mucha mierda �������� @mole82 Una publicación compartida por ❤Gomita_oficial❤ (@gomita_oficial) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 8:46 PST



"Me da mucho nervio ya me lo va hacer me va a desmaquillar me está explicando todo el procedimiento anteriormente me lo había hecho, pero me lo hice muy poquito entonces hoy me lo van a hacer un poco más grande".



Antes de hacerse el retoque "Gomita" aseguró que sus padres no sabían nada de su nuevo arreglo cosa que también la puso nerviosa comentando que se iban a dar cuenta por medio de su canal o por las historias de Instagram.



Después de terminar con el doloroso momento, Araceli se mostró muy feliz con sus nuevos labios, pero al llegar a su casa el miedo atrapo a "Gomita" por la reacción que tendrían sus papas.



Su mamá no estuvo muy de acuerdo y desaprobó el cambio de su hija con una cara desencajada mientras su padre comentó que lucía bella y se miraba bien, aunque con un tono de burla dijo que estaba "loca".



Como siempre los comentarios en Instagram no se hicieron esperar para la polémica presentadora.



"¡Me gustas mucho así princesa como estas no lo necesitas!"



¡Lo que es ya no tener nada que hacer y no saber en qué babosadas gastarse el dinero!"



"Ahora si es gomita de silicona".

GRUPERO MANOSEA A GOMITA

Nuevamente la polémica Araceli Ordaz Campos "Gomita" dio de que hablar en su canal de YouTube "Soy Araceli" donde realizo el 'tag de la banda' junto al cantante Juan Salazar.

En el video hablaron de las baladas románticas que más los hacen recordar buenos y malos sentimientos en distintas partes de su vida.

Pero el tenso momento llegó cuando Juan tomó desprevenida a la también modelo y le toco las "pompas" para bailar de 'cartoncito de cerveza'.

De inmediato usuarios se le fueron encima a "Gomita" por no defenderse ya que la presentadora solamente soltó la risa.



Cabe mencionar que hace unos días la youtuber fue severamente criticada por su cambio radical de look.

Gomita quien se ha caracterizado por ser un personaje muy polémico compartió en sus redes sociales su nuevo cambio de imagen donde aparece en el salón de belleza, con un gran cambio radical.

El resultado realizado de la actriz fue un cabello color rosa lo que generó un sin fin de comentarios negativos para la modelo.

