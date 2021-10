Gomita denuncia públicamente a su padre; lo acusa de violencia y expone sus golpes

México.- Sorprendió a todos la influencer Araceli Ordaz, más conocida como Gomita, pues denunció públicamente a su padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas, por violencia física, no sólo contra ella, también contra su madre, la señora Elizabeth Campos.

Hace algunos momentos, a través de sus historias de Instagram, Gomita compartió algunos videos en los que le dedica el tema 'Grande', de Gloria Trevi y Mónica Naranjo a su padre, dejando a sus fanáticos consternados con sus palabras.

Posteriormente, revela un video inédito del 03 de septiembre donde se le ve muy afectada, entre lágrimas, explicando que su padre la golpeó por defender a su madre y hasta muestra cómo trae algunas partes del rostro hinchadas, esto tras lo que el señor le hizo.

"Amigos acabo de pasar lo más culer* que siempre me ha pasado y lleva mucho tiempo guardado. Mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá", confiesa Gomita entre lágrimas en el video.

Luego, publica otras evidencias, como sus extensiones en un sillón, explicando que se las había arrancado de la cabeza, momento en el que decidió no callarse más y proceder legalmente ante la situación, pues es un daño que le ha hecho desde hace bastante tiempo.

Finalmente, Gomita comparte con sus seguidores que actualmente, su padre tiene una orden de restricción para no poder alejarse a ella, más no reveló si también a su madre, sin embargo, no se le hace justo que siga libre por la vida.

Por varios años tuvo que callarse, soportando un daño físico y psicológico, confesó la influencer ante sus millones de seguidores, pues su padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas, la ha maltratado a ella y a su madre.

La influencer Gomita no tuvo más que buenas palabras para agradecer el apoyo y el cariño de sus seguidores ante la situación. Y busca pelear contra la violencia hacia la mujer, así lo dejó saber con algunas imágenes que agregó a sus historias.