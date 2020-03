Gomita desprecia los frijoles para comer algo más fino

La famosa Gomita, quien realmente se llama Aracely Ordaz, fue muy criticada durante un entrevista para el programa Hoy después de contar una anécdota poco antes de ser famosa y fue el haber comido frijoles con carnitas en el cumpleaños de uno de sus hermanos.

Al parecer la conductora quería comer algo mejor en el cumpleaños de sus hermanos por lo que se hizo una promesa y fue llevárselo de viaje además de que estuviera bien consentido, pero tal parece que a muchos no les gustó su respuesta.

Creo que cuando uno de mis hermanos fue su cumpleaños estábamos viviendo en casa de mi abuelita y fue como de 'que vamos a comer', y comimos me acuerdo perfecto comimos carnitas con frijoles y me dije a mi misma que en el siguiente cumpleaños de alguno de mis hermanos no iban a volver a pasar lo mismo, dijo Gomita.

Tras las declaraciones los internautas atacaron a Gomita pues aseguraron que comer carnitas es un lujo mientras que otros la defendieron asegurando que solo quería algo mejor.

"No manches amiga, no mucha gente se puede dar el lujo de comer carnitas", "Que ella llora que comieron carnitas otros ni pastel tienen que mal", "Me caes muy bien Gomita. Pero las carnitas y los frijoles están sabrosos", le escribieron a Gomita.

