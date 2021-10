Gomita, ¿en depresión? Este video de TikTok está dando de qué hablar

México.- TikTok es la plataforma más famosa del momento, pues se comparten videos cortos y entretenidos de gran variedad, por lo que hasta famosos se han decidido en incursionar, como Gomita, la influencer que ha logrado un gran éxito y cuenta con más de seis millones de seguidores.

Recientemente, Araceli Ordaz, como es su nombre verdadero, compartió un video en el que insinúa estar deprimida después de su operación, lo que de inmediato encendió las alarmas de sus fieles seguidores y los comentarios al respecto no se hicieron espera.

Dicho video está dando mucho de qué hablar, en este se le ve en momentos post operación recostada en un sillón mientras lleva ropa cómoda y no usa maquillaje, mientras de fondo se escucha una canción triste y ella simula decir: "¿Qué me está pasando? No sé, desaminado, triste. Yo pienso que es depresión".

A pesar de los comentarios sobre su estado de ánimo, Gomita explicó que era un "domingo de bajón" y fue sólo el doblaje de un audio, que consiste en usar cualquiera de la plataforma y mover los labios para fingir que es uno propio.

Pero no es cualquier audio viral de TikTok, sino uno de Markitos Toys, el influencer sinaloense que ha causado gran revolución y explica que ha tenido muy malos momentos útilmente en su vida, lo que ha desatado la preocupación de sus fans.

Gomita, por su lado, compartió después una serie de videos en los que demuestra que sólo fue un momento triste de su día, pues está mejor que nunca, sobre todo después de su cirugía estética. 2.4 millones de reproducciones alcanzó el video y es uno de los más vistos de su perfil.

Así que los fanáticos de Gomita decidieron dejar de preocuparse, ya que fue sólo un video que se volvió viral y nada tan personal, sino para entretenerse y matar el tiempo libre mientras se recupera de su salida del quirófano.