Gomita enfrenta gran dolor, muere miembro de su familia

Aracely Ordaz la famosa Gomita se encuentra de luto por la muerte de un ser querido, se trata de su abuelita con quien siempre se le veía en redes sociales junto a sus hermanos, quienes también quedaron devastados por la noticia, por lo que manifestaron su dolor por medio de algunas fotos.

Maniña era como los famosos hermanos le decían a la señora quien siempre los apoyó en su carrera y es que los jóvenes expresaron en Instagram que siempre fue a verlos a sus presentaciones e incluso los grabó cuando salia en televisión.

Se fue mi fan #1 La persona que siempre estaba al pendiente de mi, sabia todo, donde trabajaba, que hacía, quien me tenía de fondo de pantalla en su teléfono, quien no se cansaba de presumir a sus nietos, que llegábamos a su casa y siempre nos consentía. Me quedaré con tantos momentos felices a tu lado, las veces que nos quedábamos juntos a dormir, cuando nos íbamos a la tienda juntos, cuando me llevabas a la primaria, cuando ibas a la parte de atrás del circo a felicitarme por mi trabajo, etc… Extrañaré mis chocolate abuelita con bolillo, mis palomitas de caramelo, mis mameys. extrañaré como me decías “Mi Lapizito” Tu no eras mi abuelita, siempre serás Mi Mamiña, escribió Lapizito.

Mientras tanto Gomita publicó una foto donde aparecen ella, su mamá y su abuela obteniendo más de cien mil likes, pero desactivó los comentarios pues no quiso recibir comentarios fuera de lugar de la señora que también la crió mucho antes de ser famosa, dejando en claro que se convirtió en un pilar muy grande en su vida.

Por su parte el más pequeño de los hermanos Lapizin también le escribió un tierno mensaje dejando en claro que había un gran amor entre los nietos y su abuela.

"MAMIÑA gracias por todo lo que me diste te voy a extrañar mucho, gracias por siempre recibirme en tu casa con un abrazo, voy a extrañar tu mole, tus dorilocos, tu arroz, gracias por todo lo que me enseñaste, por llevarme a la escuela, por decir que era tu consentido, por ver películas conmigo, gracias por darte el tiempo de estar conmigo...", escribió Lapizin.