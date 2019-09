Gomita es atacada por presumir lujoso Ferrari en París

Mientras Gomita se encuentra disfrutando de su viaje sola por su cumpleaños número 25 en París, sigue generando gran polémica entre los usuarios de Internet, pues la joven está tirando la casa por la ventana en su viaje europeo.

Araceli Ordaz compartió distintas fotografías en su cuenta oficial de Instagram en donde se le muestra conduciendo un lujoso auto Ferrari por las calles de París.

La también conductora compartió una fotografía donde se le ve vistiendo un short muy corto de mezclilla, camisa negra y un auto Ferrari detrás, mientras que en el fondo luce la emblemática torre Eiffel de París.

En un vídeo subido por Gomita, se puede ver como conduce a toda velocidad el vehículo deportivo mientras escucha una canción de Bad Bunny. Sus seguidores no han dejado de llamara 'naca' por su forma de vestir en la ciudad de la moda y por el género que escucha mientras disfruta de su estancia.

Dichas publicaciones han tenido opiniones muy divididas, algunos usuarios critican a la joven por su forma de ser en París y la tachan de naca, mientras que otros optan por apoyarla y mostrarle su cariño escribiendole que disfrute de su cumpleaños y sus vacaciones; que no le importe lo que los demás hablan de ella.

"Que naco ir en un Ferrari escuchando reggaeton" "Te anacas MANTA OSEA. Es París!!! Chaleeeeee" "Neta, reggaetón en un Ferrari? Wow! Mejor no hubieras puesto nada y como dicen, no digas que eres mexicana" "Ya no te juntes con la zorra de Kimberly flores nomás aprendes puras pen#$%jadas." "El carro q se compro con lo del anillo de la Cecilia Galiano creo q se llamaba la maje cuerpo de escalera"

"Tu sigue disfrutando gomita ,ya quisieran muchas personas regalarse algo así,feliz cumpleaños" "Hay si hay gente k se toma sólo una foto junto a coches padres mientras van x la calle Xk ella no se tomaría una foto en el coche k rento, si no es suyo yyyyyyyy??? Ella pago x el , x su renta además nadie debe de decirle a los demás que hacer con su dinero..." "vivan y dejen vivir" escribieron usuarios apoyando a Gomita.

Al parecer los escándalos que rodean a la comediante no frenarán pronto, pues constantemente es objeto de burlas, acusaciones y críticas, ya sea por su cuerpo, su cara, su estilo de vida u operaciones que se realiza para lucir mejor.