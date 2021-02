Gomita festeja bailando con body azul el haber recuperado su salud

Aracely Ordaz mejor conocida como Gomita de 26 años de edad, se encuentra festejando con baile, el haberse recuperado de un malestar en el corazón, esto después de haber visitado Sinaloa hace unos días y es que la famosa chica había dicho en sus redes sociales que este palpitaba muy rápido, por lo que tuvo que ir a urgencias para realizarse unos estudios.

Aunque Gomita aún no reveló que es lo que tiene, decidió festejar que ya se siente mejor con un baile para Tik Tok, donde se miraba demasiado coqueta con un body en color azul con el cual se le miraba tremendo cuerpazo a la también conductora de la Ciudad de México, quien se llenó de piropos después de haber lanzado el video con el cuál logró miles de reproducciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Cuídate mucho y ya no entres más a las cirugías, eres linda tal como eres", "Ya no saben que hacer para llamar la atención", "Gomita soy tu fan pero amiga date cuenta, si se nota que no te quitaste las pompas falsas. En fin te ves hermosa", "Venga mija @gomitaoficial123 éso es lo tuyo!!", "Pero que ven mis ojos???? Una diosa", le escriben a Gomita en redes.

Otra de las cosas por las que Gomita dio mucho de que hablar en redes sociales como se vio anteriormente es que algunos de sus fans creen que la famosa aún no se ha quitado los implantes de glúteo como ella ha dicho anteriormente, pues los internautas aseguran que se le nota bastante, por lo cual Gomita fue tachada de mentirosa.

Aunque Gomita lejos de preocuparse por todos los comentarios que le mandaron sobre su físico y no sobre su estado de salud, lejos de preocuparse por lo que piense la gente sobre su cuerpo, Gomita ya se acostumbró, pues desde que ella inició su carrera se ha llenado de hate, pero eso no es todo muchos le han dicho que no tiene talento de nada.

Leer más: Programa Hoy inivita a Gomita hacer ejercicio y la tachan de plástica

Pero para quienes no lo saben, Gomita le ha hecho de todo en el mundo de la farándula, es por eso que sus verdaderos fans la animan demasiado, pues les gusta que Gomita sea una mujer movida que sepa lo que quiere, pues si hablamos de manera profesional la chica siempre ha tratado de hacer sus proyectos de una manera muy limpia, es decir quiere hacer todo de la mejor manera.

Leer más; Gomita luce su cuerpazo al modelar varios outfits de SHEIN México

Gomita también es elogiada por el cuerpazo que se carga, pues aunque ella ha dicho infinidad de veces que su cuerpo es gracias a las cirugías estéticas, ella le fascina demasiado, pero eso no es todo, pues le encanta como se ve en especial cuando usa los trajes de baño, con los cuales se le ve una verdadera figura de diosa, pero hay algo que no a todos les gusta.

Resulta que Gomita también se operó el rostro para verse mucho más bonita, pero sus fans le han dicho que los arreglos que se hizo no le favorecieron del todo, ya que Gomita se ve muy diferente, por lo cual le han pedido que pare a su buscada de la belleza, pues no quieren que eche a perder su cara de la cual vive, pues ya es muy famosa en la pantalla chica.

En cuestiones de amor, Gomita se siente muy feliz, pues ella lejos de tener un galán a sus pies se siente muy feliz por estar soltera, aunque muchos desean salir con ella, para Gomita es primordial su carrera, por lo cual no está interesada en nadie en estos momentos.

Gobierno de Michoacán promueve un sitio web para promover el comercio en línea durante la pandemia del Covid-19

Suscríbete aquí a Disney Plus