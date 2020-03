Gomita hace tremendo twerking junto a El Viscocho y se la acaban en redes

Una vez más la expayasita Gomita está envuelta en fuertes críticas debido a que acudió a tomar clases de twerk junto a la popular influencer sinaloense El Viscocho y por sus "toscos movimientos" se la acabaron con malos comentarios, algo que la mantiene sin cuidado.

La también influencer compartió con sus seguidores un nuevo video de su experiencia al tomar clases de twerking por primera vez en su vida, recordemos que también en YouTube tiene bastante fama y comparte videoblogs constantemente, en donde muestra momentos de su vida cotidiana.

Fue en la sección de comentarios del clip en donde la famosa recibió miles comentarios, algunos fueron muy buenos, pues a varios les fascinó su manera de bailar y probar cosas nuevas, sin embargo, también hubo muchas críticas sobre la forma en que se mueve para bailar.

Goma no es por ofender pero la neta no te queda haciendo eso por se te ven bolas en las nalgas", "No se le ve bonito el cuerpo a gomita y eso que ya se opero", "Jajaja las nalgas todas falsas de la Aracely", "no se te mueven por que es puro plástico!!!", se puede leer entre los comentarios.