Gomita hace un tours por su clóset y muestra todas sus bolsas de marca

Aracely Ordaz de 26 años de edad, mejor conocida como Gomita en el mundo del espectáculo se mudó de casa hace unos días, por lo que poco a poco les ha dado tours a sus fans, quienes quedaron emocionados con su majestuoso clóset.

Fue por medio de un video donde se puede ver a Gomita no solo mostrando parte de su lujosa casa, sino de su clóset el cual tiene muchas bolsas de marcas espectaculares.

De todos los diseños y colores son las marcas que mostró Gomita en el vídeo, donde aparecen marcas como Guess, Adidas, Calvin Klein, Tous, Moschino, son algunas de las marcas que tiene Gomita.

"Pues Gomita lo que no uses ya sabes aquí habemos varias que no nos estorban en nuestro clóset", "Me gustaron tus cangureras guess siempre he querido una, pero no me alcanza", le escriben a la bella Gomita en su video.

Aunque Gomita asegura que varias de estas bolsas las compró con su dinero, otras han sido regalos de parte de sus hermanos y sus fans quienes le encanta verla a la moda.

Y es que Gomita siempre se ha caracterizado por ser una chica muy fashion empezando por la ropa que se pone la cuál también es de marca.

Otra de las cosas que le fascina a Gomita son los cambios de look que se hace, pues un día se puede teñir el cabello negro, pero para el otro día lo tiene color rosa, pues le fascina ser una mujer innovadora.