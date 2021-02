Gomita in pena alguna perrea con fuerza con leggins negros

Gomita de 26 años de edad, sigue dándole publicidad a sus redes sociales, pero hay una a la que está empeñada a que tenga miles de seguidores, se trata de su cuenta de Tik Tok, pues en Instagram, Aracely Ordaz compartió un video, donde aparece perreando con leggins en color negro, pero eso no es todo, pues los movimientos que realizó, dejó paralizados a todos.

No te veo, que me sigas en TIK TOK. Ajá si corre, por que usted lo pidió vaya al ROAST EN MIS COMENTARIOS LIKE AL MEJOR se lleva mi FOLLOW, YA QUE AUNQUE ME TIRES AQUÍ ESTÁS y eso se agradece, escribió Gomita quien sigue creando un imperio de fama por medio de las redes sociales.

En el video Gomita hizo unos movimientos demasiados intensos, donde su cuerpazo, volvió a llamar la atención de todos, pero eso no es todo, pues Gomita vuelve a dejar en claro que ya se quitó los implantes de glúteos, pues en publicaciones pasadas le han dicho que miente y que han realidad jamás se los ha quitado, pero sus fans de inmediato la defienden.

"Que feo ver qué la mayoría que la ataca son mujeres, entre mujeres si una no puede le ayudamos, como está eso de atacarnos entre nosotras, no basta con los machistas o pocos hombres que hablan de las mujeres, ahora también entre nosotras? Si trae o no implantes que importa si ella sola se los paga", "Si de verdad fuera tanto ejercicio, coincidiera tus piernas con tus pompis", le escriben a Gomita.

Para quienes no lo saben, Gomita siempre ha sido considerada una mujer polémica y todo ha sido por las constantes operaciones que se hizo en el pasado, ya que Gomita decidió buscar el cuerpo perfecto por medio del bisturí, por lo que muchos internautas han criticado la manera de actuar de la joven nacida en la Ciudad de México, pues no da un buen ejemplo para los televidentes.

Aunque Gomita se ha llenado de gran éxito por estar en la polémica, muchas veces estas la han afectado personalmente, pues está harta del hate que le han tirado, es decir son más los comentarios negativos que recibe que los buenos, pero poco a poco Gomita ha sabido lidiar con esas emociones es decir en su canal de YouTube ha explicado como lidia con los malos comentarios.

Gomita también da mucho de que hablar con sus vivencias es decir en su canal de YouTube comparte anécdotas de como es su vida cuando está alejada de los escenarios y vaya que es muy divertida, pues amigos le sobran a la también modelo a quien hemos visto en otros canales de YouTube donde realmente causa euforia, en especial cuando habla de su vida privada.

Pero otra de las cosas que sigue arrastrando Gomita desde que empezó su carrera artística, es el problema que tuvo con Cecilia Galliano, pues la conductora aseguró que ella tomó su anillo de compromiso, por lo que dicho escándalo fue uno de los más sonados en Televisa, pero le dio fama a la joven.

Y es que varias televisoras querían tener a Gomita como invitada en sus programas de televisión, pues no solo querían ver las curvas de la presentadora, ya que deseaban saber más de su trayectoria, la cual viene desde abajo, pues Gomita siempre ha sido una chava que trabajó desde que era niña, pues le encantaba el mundo del espectáculo.

