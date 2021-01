Gomita luce su cuerpazo al modelar varios outfits de SHEIN México

Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, no duda en lucir su escultural anatomía cada vez que tiene oportunidad. En un reciente post en su feed de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, publicó tres fotografías modelando tres atuendos diferentes de SHEIN México y al estar indecisa por el cual debería usar para el próximo "Día del amor y la amistad", pidió la ayuda de sus fans.

Dos de los outfits que usó remarcaban muy bien sus curvas, recibiendo muchos halagos. "Hola mis queridos seguidores ❤️ es hora de pensar qué usarán el día de San Valentín, yo no puedo decidirme entre los outfits de SHEIN México, así que ayúdame a elegir cuál te gusta más votando por tu favorito en los comentarios, los estaré leyendo todos", manifestó Gomita en su post.

La mayoría de sus fans señalaron que el primer outfit era el indicado. "Mi muñeca bella", "amé como se te veían todos", "hermosa", "eres un bizcochito", "espectacular", "linda" y varios más, fueron los halagos que recibió la ex payasita del programa "Sabadazo" de Televisa.

Asimismo en los comentarios algunos usuarios de Instagram, manifestaron si se había realizado un nuevo arreglo estético en su rostro. "¿Porque se ve más caretona, se operó o que show?", "no la reconocí", fueron algunos de estos comentarios. De igual forma una persona dijo algo con respecto a sus senos: "¿esas si son naturales Gomita, o siguen siendo de silicón?".

Para nadie es un secreto que la youtuber mexicana de 26 años de edad, se ha sometido a varias operaciones estéticas. Hace unos meses en una entrevista para la revista de espectáculos TVNotas, reveló haberse quitado los implantes que tenía en sus glúteos. Gomita aseguró que las cirugías estéticas a las que se ha sometido, son el resultado de querer "encajar" en la televisión mexicana.

Lo hice para entrar en la onda de la televisión, de verme como las demás o mejor, pero se me hizo un vicio, ahora digo que qué tonta, no los necesitaba, pero en mi afán de tener ese atractivo, lo hice.

La hermana de los payasos Lapizito y Lapizín, mencionó haber tenido una crisis existencial tras haber acudido a una charla con el coach de vida Diego Dreyfus, donde se dio cuenta del error que había cometido al someter su cuerpo a estos arreglos estéticos. Después de retirarse los implantes de sus glúteos, volvió a ser ella.

"Al despertar, me sentí Araceli de nuevo, hoy le pido perdón a mi cuerpo, le digo: 'perdóname por lastimarte, pero trata de entenderme, te exigen mucho dentro de una empresa y un medio para verte mejor'".

Por otra parte, con la llegada del año nuevo Gomita compartió este mensaje en sus redes sociales: "aquí pidiéndolo al Todopoderoso que el 2021 no me sorprenda, por qué eso le pedí al 2020 y si me apantalló, así que prefiero que este año que viene no me sorprenda".