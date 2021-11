Gomita manda mensaje a su madre por ser una guerrera de vida ante pesadilla familiar

Aracely Ordaz mejor conocida como Gomita de 27 años de edad, causó mucha emoción en redes sociales por el mensaje que le dedicó a su madre Elizabeth Campos debido al apoyo que le ha dado durante tantos años, pero ahora más que nunca por el reciente problema que enfrenta con su padre a quien acusó de maltrato.

Y es que para quienes no lo saben el padre de Gomita supuestamente había golpeado no solo a la madre de Gomita, sino a la misma joven quien se desahogó en redes sociales donde aseguró haber interpuesto una orden de restricción en contra del señor quien ya se defendió asegurando que no golpeó a su hija.

Jamás pensé llegar hasta este punto, es todo un sueño sentirte libre y feliz Madre mía, gracias por nunca dejarme sola por apoyarme en todo y gracias por hacerme creer en mi siempre, mamá te amo con toda mi alma y mi ángel siempre tendrá Dos madres una real y una postiza , gracias por enseñarle cómo tratar a una mujer te amo mamita. @s.chaveof, escribe Gomita en la publicación.

Y es que también hay que recordar que la también modelo mexicana se salió de su casa por los maltratos que le hacía supuestamente su padre, pero hace poco la artista se reunió junto a su madre y hermanos en el Festival del Globo donde se la pasaron muy bien pues se demostraron el amor que se tiene.

Gomita a lado de su madre en el Festival del Globo/Instagram

Como era de esperarse la madre de Gomita correspondió a su hija con un bello mensaje donde no solo le dice que la ama, sino que agradece todo lo que ha hecho por ella, pues ha sido su soporte.

"s.chaveof Te amo !!!!!!! con toda mi alma ,eres un gran ser humano,pero sobretodo una gran hija ,Dios te multiplique todo lo que me das y sabes que madre 24/7 tienes por muchos años", dice la señora a su hija por el lindo gesto en redes.

Sus hermanos alejados del escándalo

Los hermanos de Gomita han preferido quedarse callados ante la polémica familiar y aunque Fredy ya habló sobre la disputa familiar aseguró que las redes creen saberlo todo pero la realidad es que no es así.

