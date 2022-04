Gomita muestra sin pena las cicatrices de sus cirugías estéticas

Las cirugías no son un tema tabú para la también conductora, pues nunca ha evitado hablar sobre el tema, buscando así convertirse en todo un ejemplo para sus seguidoras y dejar en claro que todo es un proceso.

La acción se la aplaudieron a Gomita por tener la valentía de demostrar que no todos los cuerpos son perfectos, hayan sido sometidos a algunas cirugías para mejorarse o no, como en su caso, que se sometió a varias para lucir mejor.

También se pudo notar que debajo de sus pechos tiene otras cicatrices, estas son debido al aumento de mamas al que se sometió. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos criticaron su apariencia, pero otros destacaron su valentía al evidenciar lo que pocas hacen.

Gomita compartió un par de fotografías sin ningún tipo de filtro para mostrar las secuelas que le dejaron sus cirugías estéticas y dejó en claro que no todo es perfecto, pues se quedó con algunas cicatrices de las que todos han estado hablando.

A través de su perfil de Instagram , la expayasita mexicana sorprendió a todos al lucir sus tremendas curvas en traje de baño, recibiendo todo tipo de comentarios, pero no todos fueron del todo positivos, pues decidió dejar al descubierto las secuelas de su cambio físico.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.