Gomita muy elegante con su cola de caballo al estilo de Ariana Grande

Una vez más Aracely Ordaz mejor conocida como Gomita de 26 años de edad, presumió uno de sus looks de impacto en redes sociales, pero esta vez quiso copiar el look de la misma Ariana Grande y se trató de la cola de caballo el cual es muy popular en la imagen de la cantante estadounidense quien jamás cambiaria su peinado por nada del mundo.

En la foto se puede ver a la conductora con unas mallas en color beige, además de una blusa en color negro con la cual Gomita reflejó porte total, pero sin duda alguna el peinado de Gomita se llevó los halagos de sus más de dos millones de seguidores, quienes le hicieron todo tipo de comentarios a la animadora de televisión.

"Y si aunque el outfit está muy aseñorado para mi gusto no deja de ser muy adecuado para ti resalta perfecto a tu belleza", "Mi hermana en cola de Ariana Grande eso mamona", "Los del los últimos comentario dejen de criticar es su cuerpo déjenla tranquila", "Eso mamona!!!! La que puede puede y la que no, critica", "Gomita eres la banda te vi en el circo y son gente humilde eso es bueno", le escriben a Gomita en Instagram.

Aunque a muchos sí les gustó el look de Gomita, a otros no les gustó del todo la cola de caballo que se hizo la famosa, pues les gusta verla con el cabello suelto o con ondas, ya que consideran que se le ve mejor ese tipo de peinados a Gomita, quien siempre trata de verse a la moda en todo momento, por lo que muchos haters la critican.

Si vamos al pasado Gomita era criticada en un principio por las operaciones estéticas que se hizo para lucir tremendo cuerpazo, por lo que las criticas no le importaron pues supo lidiar con ellas, aunque en un principio no fue nada fácil para Gomita, ya que le decían de todo, además su ascenso a la fama fue muy rápido.

Creo que son muy lindos conmigo, todos los que escribieron en mi foto anterior, pero jamás, pero jamás he subido fotos pensando en que tenga que agradarles como me vea, yo decido compartirlas por qué a mí me gusta me interesa agradarme yo y lo único que veo es una mujer muy hermosa con tanta fortaleza para aguantar sus comentarios y que esa mujer que critican tanto les desea todo el amor del mundo, dice al principio un mensaje de Gomita donde ya no se deja de los ataques.