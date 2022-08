Gomita perdió sus curvas según sus fans al bajar de peso y quitándose los implantes

Aracely Ordaz mejor conocida como Gomita de 27 años de edad, tiene muy preocupado a su público por una fuerte razón y es que después de haberse sometido a una operación para bajar de peso hace meses los resultados cada vez más son evidentes, pues se ve la perdida de peso que ha logrado, aunque a muchos de sus fans ya no les gustó.

Y es que los fans de Gomita aseguran que ya se le fueron todas sus sexys curvas, pues a esto hay que sumarle que la conductora mexicana se quitó sus implantes, esto después de tomar la decisión de mostrar su cuerpo al natural, algo que no podía hacer antes, pues era la mujer del momento.

Aunque para ella el verse sexy ya pasó a segundo término, hoy vemos a una mujer mucho más enfocada en su carrera, además de familia, pues se le ha visto haciendo otras cosas como viajas o hacer proyectos personales un poco alejados del mundo de la farándula como estábamos acostumbrados a verla.

"Estás muy flacona gomita necesitas comer más", "Pero para estar bien como siempre lo dices no solo es físicamente sino también mentalmente y en eso sí que te falta mucho", "Amor propio no es haber hecho de todo por bajar de peso, eso no es promover un enfoque saludable", "Ay gomitaaaa ya taz bien delgada. Antes tabas biieeennn buenissssimaaa y ahora estas buenissssimaaas y guapaaaa manas dame la receta", escriben las redes.

Para quienes no lo saben la famosa también ha tenido algunos problemas familiares, pues recordemos que ya no tiene relación con su padre, esto después de las diversas peleas que tenía e incluso Gomita dijo que la golpeaba, por lo que ya había levantado una denuncia, además de apoyar a su madre.

Cabe mencionar que el último proyecto que Gomita hizo en televisión fue en Las Estrellas Bailan en Hoy, pero las cosas no salieron como esperaban, pues en ese momento estaba pasando por problemas emocionales muy fuertes, por lo cual decidió abandonar el show lo que causó la molestia de la producción.