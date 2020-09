Gomita pierde sus cejas al intentarse depilarse ella sola

Aracely Ordaz la famosa Gomita está en boca de todos, ya que perdió sus cejas después de haber tomado un baño, por lo que mostró en su canal de YouTube como quedaron y es que la guapa mujer cometió un pequeño error al depilarse dicha zona, pues se le vino toda la ceja, por lo que decidió quitarse la otra de una buena vez.

Hola que tal mis queridos seguidores, guey me quede sin ceja, me estaba bañando, me salí a bañar, me intente arreglar y cuando me depile la ceja valió madre y me la traje, entonces ya me la quite toda y estoy pelona guey, me quede sin ceja, dijo Gomita.