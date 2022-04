Gomita presume nueva figura al perder 13 kilos tras operarse

Leer más: Confirma Gussy Lau de 33 años relación con Ángela Aguilar de 18 y que la edad no es impedimento

Cabe destacar que a Gomita la han criticado un sinfín de veces por su peso, esto tras someterse a diferentes cirugías y no mantener una figura "ideal". A pesar de que ha dejado en claro que los malos comentarios no le importan, en esta ocasión ha logrado cerrar las bocas de quienes la atacan luciendo mejor que nunca.

La atención la ha aprovechado también para compartir su experiencia con la operación , misma que consiste en una reducción del estómago que restringe la ingesta de alimentos a pequeños volúmenes, es decir, la joven ahora come poco y esto le ha ayudado a perder peso.

A través de su perfil de Instagram, la figura de televisión y las redes sociales compartió algunos videos en los que evidencia todo el peso que ha perdido gracias a su cirugía y los comentarios al respecto no se han hecho esperar.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.