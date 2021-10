Gomita presume su cuerpazo y belleza sin filtro en Venezuela

México. Con lentes de sol, en bikini y en un barco así es como posa Gomita en una reciente publicación que comparte en Instagram. "Sin filtro es bello Venezuela", la titula.

Gomita se encuentra en Venezuela y aprovecha para tomarse algunas imágenes y mostrar la belleza del lugar, además de la suya, y por supuesto que sus fans inmediatamente la elogian.

"La mas delgada del condadooooo", "¿Cómo le haces para aclararte la piel?", "Bebé", "¡Qué hermosa!" y "Encantadora" son algunas de las manifestaciones de cariño que le hacen sus fans a Gomita.

Pero pese a que la popular modelo y conductora de televisión parece disfrutar unos días maravillosos en Venezuela, no le va del todo bien en su vida personal puesto que atraviesa por una dificil situación con su papá.

Días atrás Araceli Ordaz, Gomita, hizo público en sus redes sociales que ella y su madre sufrieron violencia por parte de su padre, Alfredo Ordaz Barajas, y de hecho por tal motivo Gomita tuvo que dejar México para evitar más problemas familiares.

Foto de Instagram

De acuerdo con sus publicaciones, Araceli decidió viajar a Colombia desde hace poco más de una semana y en Instagram también compartió que visitó lugares como Guatapé, la Piedra del Peñol y un bar ubicado en el Parque Lleras.

Y ella en Insagram destacó que se mudó de país para olvidar sus tristezas y convivir con gente que la haga sentir bien para evitar deprimirse y llorar.

Y por medio de una transmisión en Instagram Gomita refirió que no dará entrevistas al menos por ahora para hablar de la supuesta violencia que ha ejercido su padre en contra suya y de su mamá, además deja en claro que no lo hizo público para buscar "fama".

"Mi mamá sabe que no está sola. Está en su hogar, donde tiene que estar, donde yo le he dicho que salga adelante, que lo aleje, pero que nos deje vivir en paz. Mi madre me marca para decirme lo que está pasando y me está pidiendo ayuda”, destacó Araceli.

También Gomita expresó que no quiere vivir con miedo y pidió a quienes vieron su transmisión que no se callen si pasanpor una situación similar a la de ella.

El padre de Gomita, por su parte, tiene dos órdenes de restricción para no acercarse a ni a Gomita ni a su mamá.