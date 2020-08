Gomita presume su mejor cambio de imagen y hasta sus enemigos lo aprueban

Aracely Ordaz, la famosa Gomita, tiene a todos sus fans con la boca abierta y es que después de tener una larga temporada su cabello corto, por fin volvió a su gran melena que siempre la ha caracterizado desde sus inicios, como cuando la veíamos en el programa Sabadazo, por lo que muchos de sus fieles seguidores están emocionados por verla con ese look.

La primera publicación de Gomita con su nueva imagen fue el 17 de julio y alcanzó más de 200 mil likes, donde no solo posó una diosa, sino que compartió un mensaje sobre como deben ser las mujeres hoy en día, pues ella desea que todas triunfen.

"En verdad que eres hermosa y un ejemplo a seguir", "Hola te quedo padrísimo el cambio me encanto res la mejor saludos", "Te súper amo eres una chingona en toda la expresión de la palabra", "Excelente!!!! se te nota el cambió y pues sí como dices todas podemos si le echamos ganas,pero también no todas tenemos la suerte de hacernos esos arreglos estéticos te habla una persona que toda su vida a sufrido por su físico", le escribieron a Gomita.

En otra publicación Gomita apareció con cabello ondulado, además de un maquillaje muy elegante con el cual derrocho elegancia, pero sin dejar atrás la sensualidad que siempre la ha caracterizado, ya que aparece con una blusa manga larga transparente, además de un bello bralette, con el cual causó todo tipo de reacciones.

"Creo que los recuerdos se quedan en la memoria y las fotos son aquello que te hace pausar el tiempo y recordar eso que te hizo feliz", escribió Gomita en esa publicación la cual fue hace dos días, alcanzando más de 79 mil likes.

Desde que la fama de Gomita creció, los haters se le han ido con todo, y esto comenzó después de que la youtuber diera a conocer los cambios estéticos que se había hecho, para lograr un increíble cuerpazo, fue esto lo que ocasionó que la joven fuera muy criticada, ya que le hicieron saber que lo que estaba haciendo solo la deformaría, pero ella lejos de preocuparse siguió con sus operaciones.

Primero me hice boobie con lipo, ahi van dos, pero me la hice la misma vez entonces cuenta como una, juntas pero es una (...), luego me hice otra lipo, pero para mis glúteos, me hicieron las pompas, me hacen lipo, para poder rellenarme grasa", dijo Gomita sobre sus operaciones el años pasado.