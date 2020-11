Gomita regresa al juvenil corte de cabello que usa Ángela Aguilar

Aracely Ordaz, la famosa Gomita de 26 años de edad, desató todo tipo de comentarios, pero esta vez no fue por el cuerpazo de diva que se carga, sino por el look de cabello que presumió, pues regresó al corte parecido al de Ángela Aguilar el cual le llega hasta los hombros, pues sabe que con ese corte se ve mucho más joven.

La foto de Gomita alcanzó más 141 mil likes, además de varios comentarios, donde le hacen saber que se ve guapísima con ese corte, pues nunca ha pasado de moda, y es que Ángela Aguilar lo usa desde sus 15 años, por lo que varias estrellas de la farándula mexicana lo han usado, por lo que Gomita también lo usó.

"Es la foto que más me gusta de ti te vez hermosísima", "Te ves súper bonita este look te queda súper bien espero pronto poder conocerte @gomitaoficial123 saludos desde Neza", "Que bonita!!!! Amo ese look se te ve increíble", "Hola amor como estas que haces cómo esta Te quiero te amo te amo bye Besos por adulto desechable candidato saludos", le escriben a Gomita en redes sociales quien es originaria de la Ciudad de México.

Para quienes no lo saben Ángela Aguilar se ha convertido en una mujer muy influyente en cuestión de moda, pues cada que sube una imagen con algún cambió de look, otras famosas imitan la tendencia de Ángela Aguilar a quien le encanta vestir sencillo, pero elegante, además le encanta jugar con el look de cabello, aunque su corte siempre ha sido el mismo.

Aunque el look de Gomita es un poco más urbano cada que quiere lo cambia pues se ha considerado como una mujer versátil, que al igual que Ángela Aguilar, le gusta jugar con la moda y aunque a muchos de los haters no les ha gustado del todo como viste la también conductora, quien siempre recibe insultos, ella ya está acostumbrada a los ataques, pues se lo hace saber a sus detractores a cada momento.

Que cada pensamiento sea mejor que el de ayer, que cada palabra sea mejor que la de ayer, que cada persona sea mejor que la de ayer, y da gracias por qué si las cosas no hubiesen pasado como pasaron ayer, hoy no estarías de pie.., son algunas de las reflexiones de Gomita quien intenta borrar todo lo malo de su vida cuando es necesario.

Gomita se dejó ver muy guapa en redes al posar con su nuevo look/Instagram

Para quienes no lo saben, Gomita no solo se ha considerado por ser una mujer con tremendo cuerpazo, sino por tener un gran corazón, además para muchos es considerada una persona muy humilde, pues basta con ver sus entrevistas, donde la vemos hablando con el corazón, además es muy divertida algo que le gusta a sus seguidores.

Una de las mayores pasiones de Gomita, sin duda alguna son los viajes, pues cada que tiene desocupada su agenda de trabajo, se va de vacaciones, alguno de los lugares que ha visitado han sido Las Vegas, Paris y Miami, pero la playa se ha convertido en su zona de relajación, además le gusta dicho lugar para presumir su cuerpazo en traje de baño.

Gomita no es una mujer de ganarse enemigos, pero algunas celebridades no quieren tener relación alguna con ella, como Cecilia Galliano, Paul Stanley y Galilea Montijo, quienes le han hecho feo a la joven en el pasado en distinto programa de tv.

Cabe mencionar que Gomita es una mujer soltera en estos momentos, pues en sus planes no está para nada en ponerse de novia con algún galán, pues ella está interesada en sus proyectos en la pantalla chica, pues le encanta ser parte del espectáculo mexicano el cual la ha visto crecer.