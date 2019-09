Gomita revela nuevos tratamientos estéticos a los que se sometió

Gomita contó en un reciente video en su canal de YouTube sobre los nuevos tratamientos estéticos que se realiza para eliminar la grasa que su cuerpo guarda, aún después de las cirugías que se ha hecho.

"Después de mis cirugías, algo está funcionando entre que bien y más o menos, esta nueva cosa que me voy a hacer que es la mesoterapia es para bajar la grasita que siento aquí en mi ombligo”, comentó Gomita, quien además reconoció que cuando inició uno de los tratamientos para disminuir las estrías, el dolor fue tanto que terminó llorando durante la sesión pero que su cuerpo se ha ido acostumbrado.

En su video en YouTube confesó padecer fibrosis, como consecuencia de los procesos a los que se ha sometido para quitar la grasa.

¿Qué es la fibrosis?

Es el desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en un órgano o tejido como consecuencia de un proceso reparativo o reactivo, en contraposición a la formación de tejido fibroso como constituyente normal de un órgano o tejido; la fibrosis se produce por un proceso inflamatorio crónico, lo que desencadena un aumento en la producción y deposición de matriz extracelular.

“Aparte de la mesoterapia, me van a hacer la carbo en diferentes áreas, voy a iniciar con mis brazos porque como estoy haciendo más ejercicio y esta parte se está pegando padre, lo que no quiero ver y sentir son como bolitas porque evidentemente tengo fibrosis por la grasa que me he quitado, y tengo un poco de estrias y siento que esto va a ayudar mucho", narró Gomita.