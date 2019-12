Gomita revela que Laura G y Cecilia Galliano la maltrataban.

Gomita fue entrevistada por el periodista Gustavo Adolfo Infante y reveló, entre muchas cosas, que cuando estuvo en el programa de televisión Sabadazo, en Televisa, Cecilia Galliano y Laura G la maltrataban mucho.

Araceli, nombre verdadero de Gomita, tenía 16 años de edad cuando llegó a Sabadazo y su fama creció rápidamente como la espuma del mar. Sus compañeras Cecilia y Laura G eran bastante llevadas con ella, dice.

Ceci fue más dura. ¿Qué no me hacía?. Había muchas secciones y te agarraban a almohadazos, ¿tu sabes con qué intención va ese almohadazo? ¡Era fuerte!".

Laura me dio un microfonazo, no sé si fue sin querer, pero me dio un madraz* con el micrófono, salí y le dije, ¿qué pasó? Ella dijo que fue sin querer”.