México.- Tras tomarse unos días de descanso por tierras sinaloenses, la influencer Gomita ha sorprendido a todos en las redes sociales tras posar frente a una trajinera y lucir una figura de envidia en un elegante outfit blanco con el que recibe el Año Nuevo 2021, callando todas las críticas sobre su físico.

La querida Araceli Ordaz dejó sin habla a sus millones de seguidores al posar en un vestido con mangas largas y orillas de holanes luciendo como toda una reina de belleza, tanto que hasta ella misma se definió como la "Miss 2021", mostrando gran orgullo de ser toda una mexicana.

"México Lindo y querido", fue lo que escribió la expayasita en la fotografía donde la vemos en un elegante restaurante y luciendo espectacular en ese atuendo que complementó con sandalias de piso en color café, aretes grandes y el cabello suelto y lacio.

Aunque las críticas y malos comentarios sobre su físico no hicieron falta durante todo el 2020, esta vez lo que recibe son halagos y piropos por esta nueva figura con la que le da la bienvenida al 2021 y logra recibir más de 111 mil me gustas de parte de sus millones de seguidores en la plataforma.

Gomita se luce en outfit blanco a la moda como la Miss 2021

Tal parece que aquellos procedimientos que se hizo en Culiacán, Sinaloa, para estilizar su figura y reducir su grasa corporal ya están haciéndole efecto, pues luce una cinturita de infarto y atributos de envidia, aunque no se le atribuye sólo a eso, sino a las dietas y el ejercicio que realiza para mantenerse de diez.

La influencer mexicana decidió despedir el 2020 desde Cancún, luciendo sus mejores atuendos de las más prestigiadas marcas, recordando lo que le pidió al año pasado y lo que hizo por ella. "Aquí pidiéndolo al Todopoderoso que el 2021 no me sorprenda, por qué eso le pedí al 2020 y si me apantallo, así que prefiero que este año que viene no me sorprenda", recordó Gomita.

Para iniciar el 2021, la joven se tomó un merecido viaje por el mar en un lujoso yate, dejando a todos boquiabiertos por tan tremenda figura que se carga y hablando sobre todas aquellas críticas que le han hecho, pero no le importan ni un poco. "El ignorante ataca con la boca el sabio se defiende con silencio", compartió junto a la fotografía.

La nueva imagen de Gomita ha dejado a sus fanáticos más encantados que nunca, pues celebridades como Maribel Guardia siempre se hacen presentes entre los me gustas de sus fotografías, por lo que no sería raro que de un momento a otro la influencer regrese a la televisión.

Fue gracias al extinto programa sabatino "Sabadazo" que Gomita logró ganar gran reconocimiento en el mundo del entretenimiento, pues se ganó al público mexicano y ahora que es toda una celebridad de las redes sociales ha logrado seguir vigente en el mundo del espectáculo, siendo buscada por las mejores marcas locales para colaboraciones y patrocinios.

Además de ser una gran estrella en la plataforma, Gomita es toda una empresaria y a través de su perfil oficial ha ofrecido algunas fajas que la hacen lucir esa figura de envidia, así como suplementos alimenticios y algunas alternativas para las dietas y la salud.