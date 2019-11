Gomita sorprende al mostrar radical cambio físico; luce delgadísima

La famosa y polémica expayasita, Gomita, sorprendió en redes al mostrarse con un radical cambio físico, esto después de infinitas críticas sobre su cuerpo y peso, la joven se mostró aparentemente mucho más delgada y desató una serie de comentarios.

Posiblemente, la hermana de Lapizín y Lapizito, ha estado siguiendo una rigurosa dieta, acompañándola con arduo ejercicio, porque la forma de su cuerpo se aprecia más marcada y mucho más delgada que de costumbre.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Araceli Ordaz, compartió una impactante fotografía en donde deja ver gran parte de su piel al utilizar un suéter estilo crop, un minishort cachetero, medias y tenis blancos.

Con dicho atuendo, la joven hizo lucir su cinturita y sus torneadas piernas, lo que enamoró a sus 1.3 millones de seguidores en la plataforma y le ayudó a juntar más de 137 mil me gustas y más de mil comentarios en donde halagan su increíble figura.

Gomita se declaró fanática de Karol G, la cantante y actriz colombiana que cuenta con grandes éxitos en el género urbano, como Mi cama y Secreto en colaboración con Anuel AA, su actual pareja y confesó que ella ha sido una gran inspiración para la conductora.

Me he inspirado de grandes mujeres y ustedes saben cómo amo a @karolg

Y este look lo llamaremos #Tusa", escribió Gomita.