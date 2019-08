Gomita tachada de traicionar a Alma Cero por ir a boda de Kimberly Flores

Aracely Ordaz mejor conocida en la pantalla chica como Gomita, vuelve a entrar al ojo del huracán luego de una publicación que hizo en redes sociales donde defendió a Kimberly Flores de los ataques que ha sufrido por parte de haters desde que se puso de novia con Edwin Luna, quien ahora es su esposo.

Y es que fue tachada de hipócrita por darle la espalda a Alma Cero (primera mujer de Edwin Luna) pues ambas mujeres trabajaron juntas en sabadazo incluso se dijo que la actriz defendió a Gomita cuando era atacada por Cecilia Galliano, por lo que usuarios no le perdonaron que haya ido a la boda.

"Que hablen, que digan y piensen lo que quieran. Yo me quedo con lo que tengo en mi cabeza y corazón @kimfloresgz ERES LA MÁS BELLA NOVIA, escribió Gomita en una foto donde aparecen ambas muy unidas.

La foto la cual alcanzó más de 95 mil likes y cientos de comentarios de todo tipo se convirtió en un campo de batalla, pues no les pareció justo que Gomita acudiera a la fiesta la cual se realizó en Monterrey pues consideran que es deslealtad con Alma Cero.

"¿Y Alma Cero no era tu amiga?", "Me cae bien Goma, pero que Alma no era su amiga?? Todo por ir a una fiesta", "Hipócrita goma no te acuerdas cuando alma estuvo contigo cuando ni Laura y Cecilia te hacían la vida de mierda en Sabadazo", le escribieron a Gomita.

Además Gomita llamó la atención de todos el día de la boda pues internautas aseguraron que se miraba mucho mejor que Kimberly Flores, ya que acudió con un vestido demasiado glamuroso al evento opacado a la guapa novia el día de su boda.

Por si fuera poco Kimberly Flores tiene más atacantes y están en su familia se trata de su propia madre quien ha despotricado en contra de ella de por medio de redes sociales pues la tachó de no ser autentica además de revelar que la modelo se casó con Edwin Luna, por puro interés desatándose un escándalo.

