Gomita termina HUMILLADA al intentar hacer el reto de Anitta (VIDEO)

El video de su fracaso se volvió viral en las redes sociales, donde todos se burlaron de ella y su intento fallido , haciendo todo tipo de comentarios al respecto, pero a ella estuvo sin cuidado, pues no le importa el qué dirán y siempre evidencia que lo que le gusta es divertirse.

En el breve video se aprecia a Gomita tirándose a la arena e intentando mover sus atributos de un lado a otro, pero no logra concebir un movimiento correcto, haciendo que todos se rían a carcajadas de ella. "Intenté hacer grandes tiktoks, pero no se podía por la arena", explicó.

A través de su perfil de Instagram, Araceli Ordaz , su nombre real, evidenció su intento por hacer el famoso reto y no logró hacer ni la mitad , pues su cuerpo no cooperó en nada y hasta se echó a reír explicando que las manos le temblaban al intentar hacerlo.

La también conductora e influencer de 27 años de edad presumió sus despampanantes curvas en traje de baño mientras intentaba hacer tiktoks para su cuenta, pero no logró hacer uno de los más virales, quedando humillada frente a todos .

Gilberto Coronel Periodista Web

