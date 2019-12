Gomita termina en la calle tras sufrir gran estafa

¡Ayer fue la peor noche de toda mi vida!, así describió Aracely Ordaz, mejor conocida como "Gomita", la crítica situación que la dejó en la calle tras ser víctima de una estafa.

En redes sociales la ex payasita compartió su desagradable experiencia con una aplicación de reservas a quienes tachó de "Rateros" entre otras palabras altisonantes.

Explicó la ex conductora que se trataba de unas vacaciones junto a su familia en Los Angeles, EEUU, con motivo de las fechas navideñas, sin embargo aseguró que después de supuestamente alquilar un departamento, no encontró a nadie en el lugar, incluso no logró contactarse con los dueños, y por si fuera poco, no quieren devolverle el dinero.

¡Son unos rateros de primera, son unos rateros!. Nos han robado demasiado dinero, no se quieren hacer responsables"

Para finalizar, Gomita comentó que ya se encontraban descansando en un hotel de la ciudad, el cual dejo claro que ella misma pago y posteriormente aprovechó para advertir a sus seguidores de no utilizar dicha aplicación para reservar hospedaje.