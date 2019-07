Gomita y Laura G se desgreñaron por rivalidad en programa

Aracely Ordaz mejor conocida como Gomita, vuelve a estar en el ojo del huracán y es que acudió a un canal de YouTube donde habló de sus inicios en el mundo del espectáculo, además de su experiencia en el programa Sabadazo del cual fue parte durante seis años.

Con mucha seguridad y las ocurrencias que la caracterizan, la también youtuber volvió a platicar como le hicieron la 'vida de cuadritos' sus compañeras Laura G y Cecilia Galliano quienes reveló que la querían echar del programa a como de lugar incluso se desgreñó con Laura.

Un día nos jalamos hasta las extensiones Laura me jaló, pero pues era divertido ahora me rió, dijo Gomita en el canal de 'Soy Fernanda Blas'.

Por si fuera poco la conductora volvió a recordar cuando la argentina acusó a su hermano Lapizito de supuestamente haberse robado el anillo que le regaló Mark Tacher, por lo que comenzó una batalla de dimes y diretes en redes sociales, además reveló que Cecilia fue la encargada de difundir la noticia a una famosa revista de espectáculos.

"Le hable a mis jefes y les dije si esta señora no desmiente esa nota porque fue ella quien la dio, seguíamos en el programa nada más que teníamos vacaciones vamos arreglar este rollo nada más díganle a ella que lo desmienta, porque la nota decía anónimo y no era anónimo porque ya le había reclamado a mi mamá...", dijo Gomita.

Además Gomita dejó en claro que sus jefes de ese entonces la apoyaron mucho incluso reveló que ellos mismos dijeron que a Cecilia le gustaba mucho llamar la atención por lo que ya sabían que la conductora era una mujer polémica.

Mientras tanto los seguidores del canal se quedaron con la boca abierta por las fuertes declaraciones que hizo Gomita una vez más llevándola al ojo de huracán aunque la también youtuber dijo que ya está acostumbrada a este tipo de polémicas.

"No sé por qué critican tanto a Gomita, se ve que es un amor", "Me caía mal gomlta, pero con este video cambio mi perspectiva cañón que tenia de ella me encanto el video", "Gomita me pareció muy divertida y sencilla, que buen chisme", escribieron los fans.

Actualmente todas las conductoras de Sabadazo trabajan en diferentes proyectos para diversas televisoras.