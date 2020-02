Gomita y la excéntrica cantidad que pagó por sus uñas al estilo Karol G

A la famosa Gomita le encanta estar a la moda y no le importa gastarse un dineral para conseguirlo, prueba de ellos es lo que acaba de invertir en sus uñas, ya que quiere imitar a la cantante Karol G.

Gomita se gastó 9 mil pesos en ponerse unas uñas postizas, igualitas a las que le vio a la reguetonera Karol G. De acuerdo a reporte en distintos portales, ella misma comentó que se trata del diseño que la cantante usó en los pasados Premios Juventud.

Gomita estuvo en Las Vegas, Nevada, Estado Unidos, y decidió visitar a la misma persona que trabajó en las manos de Karol G para que le pusiera unas igualitas, ya que le gustaron mucho.

Y una vez terminado el trabajo, Gomita, quien también es youtuber, subió a su cuenta de Instagram el video en el que modela cómo le quedaron sus nuevas uñas.

Que emoción, con estas uñas no voy a poder hacer nada. A ver amor de mi vida si no me das un anillo con una roca más grande que esta ni se te ocurra acercarte”, escribe en Instagram.