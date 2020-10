Gomita ya no soportó los ataque en redes sociales y les contestó a todos

Aracely Ordaz mejor conocida en el medio del espectáculo como Gomita de 26 años de edad, ya no aguantó y se le fue con todo a los haters que la criticaron por una reciente foto que compartió en Instagram, donde muchos le empezaron a decir que su rostro se miraba demasiado extraño, por lo que comenzaron a decirle que se hizo una nueva cirugía estética, situación que la molestó bastante y les contestó.

Como algunos sabrán Gomita, originaria de la Ciudad de México, ya ha sido criticada desde que se dio a conocer en el programa Sabadazo, donde muchos la amaron, pero otros la odiaron, ya que al parecer les molestaba el brillo de la presentadora, pues siempre resaltó en el vespertino de Televisa, donde poco a poco fue adquiriendo fama, la cuál le dio a conocerse cada vez más y más, pero fueron las cirugías estéticas que se hizo las que la metieron de lleno al ojo del huracán, debido a que siempre ha querido ser perfecta en cuando a la belleza.

Ahora Gomita lejos de pasar desapercibido los ataques que recibió en su más reciente foto, donde aparece con un glamoroso vestido en color verde, decidió escribir una carta a los haters, para dejarles bien claro, que ya la tienen harta, pues tienen años molestándola, por lo que decidió hacer una especie de carta, donde explica realmente lo que siente por tanto hate.

Creo que son muy lindos conmigo, todos los que escribieron en mi foto anterior, pero jamás, pero jamás he subido fotos pensando en que tenga que agradarles como me vea, yo decido compartirlas por qué a mí me gusta me interesa agradarme yo y lo único que veo es una mujer muy hermosa con tanta fortaleza para aguantar sus comentarios y que esa mujer que critican tanto les desea todo el amor del mundo, dice al principio del mensaje.

Además Gomita les hizo saber a sus verdaderos fans que se siente feliz de que muchos se tomen el tiempo de comentar de buena manera y a los que lo hacen de una mala también, por lo que solo les pidió una cosa, que tengan valor para escribirle las cosas y que por lo menos sean un poco humanos con todo lo que le ponen, ya que siente que dañando a la gente no van a lograr nada.

Agradece que se tomen el tiempo de venir y poner un comentario tanto bueno como malo lo he dicho mil veces y jamás he negado nada, pero creo que les falta bastante amor en su corazón, para que en lugar de ver defectos vean virtudes es increíble leer a tanta mujer y hombre expresándose tan mal de mi persona que no tienen el gusto de conocerme solo les digo con todo mi amor que entiendan que somos espejos algo que te choca en mi te checa en ti pero no lo has aceptado, te puedo decir que aunque no te conozco creo que eres una persona increíble hermosa y valiosa, dice el poderoso mensaje de Gomita.