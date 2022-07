"Gomita" denuncia a su expareja por violencia en su noviazgo y comparte pruebas

México. A través de Instagram, la popular modelo y youtuber "Gomita" hace público que fue víctima de violencia por parte de su expareja y presenta las pruebas.

"Gomita" dice en Instagram que vive momentos complicados en su vida privada, esto tras alejarse de su papá por la misma razón, además se involucró en un ambiente tóxico.

"Me juré que nunca me iba a tocar un hombre como lo hizo mi papá. Y créanme que es horrible salir de una crisis así, le doy gracias a mi mamá y a mis hermanos que me han apoyado mucho", relata "Gomita".

La guapa conductora de televisión admite que toma terapia psicológica y psquiátrica para salir adelante de las situaciones que ha enfrentado y añade: "No permitiré que nadie más vuelva a tocar ni mi cara, ni mi cuerpo, ni este hermoso corazón".

Foto de Instagram

"Gomita" comparte a sus seguidores que su expareja la violentó físicamente, además muestra fotografías en donde evidencia las marcas que le dejó uno de sus últimos enfrentamientos con él.

"En esta ocasión, gracias a Dios, no fue mi papá, fue mi expareja, pero estoy muy bien; de repente estoy triste y por eso es que estoy en un nuevo tratamiento psicológico y psiquiátrico, pero gracias a Dios, mi papá ya se alejó porque estoy dejando a ese tipo de personas de mi lado."

Aracely, nombre real de "Gomita", señala que el pasado 9 de junio intentó defenderse de la agresión de su expareja y le quedaron algunos moretones y rasguños en el brazo: "Dos días después me mordió la cara, no dejaré que ningún hombre vuelva a lastimarme."

En octubre pasado, "Gomita" reveló que denunció a su padre, Alfredo Ordaz Barajas, por violencia física y psicológica, puesto que intentó defender a su mamá Elizabeth de las agresiones de él y terminó golpeándola, lo que derivó en una orden de restricción en su contra.

Te recomendamos leer:

“Amigos, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá. Traigo esto hinchado (la barbilla) y la quijada me duele. Me aventó los golpes en la cara”, expresó en ese tiempo "Gomita".