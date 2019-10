Gonzalo García Vivanco estrena la serie "Cuna de lobos"

Un hombre con retos y hambre de continuar con su carrera artística, el actor Gonzalo García Vivanco, originario de Guadalajara, Jalisco, actualmente está́ dando vida a José́ Carlos Larios en la nueva versión de la serie Cuna de lobos, bajo la producción de Giselle González. Cabe resaltar que dicho personaje en la versión original hace más de 30 años fue interpretado por el primer actor Gonzalo Vega.

En entrevista para EL DEBATE, el actor abrió su corazón para explicarnos sobre el melodrama y su personaje José Carlos, un joven que desea librarse de Catalina Creel, el cual buscará la verdad acerca de la misteriosa muerte de sus padres, Gloria y Carlos; asimismo destacó cómo fue que decidió emprender el camino de la actuación.

Platícanos sobre la nueva serie Cuna de lobos.

Muy emocionado, en lo personal me quedé fascinado, me gustó muchísimo el trabajo y estoy muy orgulloso de todo el elenco, producción. Es un producto muy bueno, visual, tirándole la calidad de cine y serie al cien por ciento. La actuación, la calidad de fotografía, todo fue muy redondo y al ver las reacciones de la gente pues todos fueron muy buenos comentarios. Entonces, es increíble.

¿Cómo es el desarrollo de tu personaje?

José Carlos Larios es el hijastro de Catalina Creel, es un joven perturbado. Catalina le hizo la vida imposible en su infancia cuando seduce a su padre y hasta cuando se divorcia de su mamá, luego su mamá muere y se va a vivir con Catalina y su papá, ahí es cuando empieza el calvario para este personaje. Catalina le destruye su infancia a José Carlos y es un poco, quieras o no, una infancia arruinada que lo lleva a las adicciones y a tener una vida muy solitaria. Básicamente se aleja de su familia y luego regresa después de varios años con una muerte que tiene la familia, y cuando regresa retoma y se encuentra a sí mismo y quiere poner en orden todo el tema de la empresa familiar que es una joyería y busca venganza.

¿Tienes más proyectos?

Todavía no. Estamos en casting para los siguientes proyectos, pero todavía no hay, esperemos que próximamente esté en alguno.

¿Cómo decidiste ser actor?

La verdad fue de una manera y consecuencia de varias cosas. Yo estudié teatro en la escuela y nunca jamás en la vida pensé ser actor, nunca se me venía a la mente. Pues sucedió que me vine a la Ciudad de México y después de muchos años empecé a modelar después de la prepa abierta, y de pronto me hablaron de unas escuelas de actuación, me becaban y pensé: ¿por qué no? Lo tomé y fue cuando entré a las escuelas donde encontré y descubrí que sí me emocionaba la carrera de actuación y hasta la fecha lo seguiré haciendo.

¿Cómo es la personalidad de Gonzalo García?

Es una persona super tranquila, soy muy hogareño y de estar con sus amigos. Me gusta mucho hacer deportes, comer saludable, y cuando no tengo trabajo lo primero que hago es viajar.

¿Cuál sería tu viaje ideal?

Visitar lugares nuevos y lejanos. Ya he visitado muchos lugares pero me quedan muchos países por visitar, me queda por conocer la India, Turquía, Jordania. Realmente no tengo un lugar favorito, cada lugar y país tiene una magia, pero por lo menos esos son países que me encantaría conocer más.

¿Qué mensaje le das a los jóvenes que quieren estudiar actuación?

Es una carrera bastante difícil, no es tan fácil como uno cree. Es tener resistencia, fe, de estar ahí al pie del cañón y día tras día hay que estar preparándose. De pronto puedes estar arriba y después abajo, y es de estar estudiando, aguantando.

La nueva serie Cuna de lobos, tendrá 25 capítulos. Es un proyecto de Televisa y Fábrica de Sueños, producida por Giselle González.