Good Boys sigue liderando las taquillas de Estados Unidos

La comedia clasificada R, dejada por muertos por algunos estudios de Hollywood, nuevamente alcanzó el número 1 en la taquilla durante el fin de semana gracias al cuento obsceno "Good Boys", sobre un trío de niños de 12 años. en una cruda desgracia

"Good Boys" superó las expectativas de debutar con $ 21 millones, según las estimaciones del estudio el domingo, destronando el spin-off "Fast & Furious" "Hobbs & Shaw", que cayó al segundo lugar con $ 14.1 millones en su tercer fin de semana. No desde que "The Boss", de Melissa McCarthy, ocupó el puesto número 1 en abril de 2016, una comedia con clasificación R encabezó la taquilla norteamericana.

"Esto es como un avistamiento de unicornios", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios de la firma de datos Comscore.

En los últimos años, el horror con clasificación R ha ocupado el lugar de la comedia con clasificación R en la taquilla, ya que Hollywood ha cedido cada vez más el género a los servicios de televisión y transmisión. Pero Universal Pictures, que lanzó "Good Boys", ha mantenido la llama. El estudio estuvo detrás de "The Boss", así como de las comedias domésticas más taquilleras de los años intermedios: "Girls Trip" de 2017 y "Night School" de 2018.

"Good Boys" surgió de una multitud de nuevos lanzamientos a finales del verano. "The Angry Birds Movie 2", la secuela de ataque de tiburones "47 Meters Down: Uncaged", el drama inspirado en Bruce Springsteen "Blinded by the Light" y Cate Blanchett de Richard Linklater "¿A dónde fuiste, Bernadette"?

"Good Boys" tendrá el estreno animado en South By Southwest, buenas críticas (80% frescas en Rotten Tomatoes) y el imprimatur de los productores Seth Rogen y Evan Goldberg ("Good Boys" es muy parecido a una versión de "Superbad") para muesca la mejor apertura para una comedia original este año. El segundo lugar es la comedia de cambio de cuerpo de Universal "Little".

Dirigida por Gene Stupnitsky (quien coescribió el guión con Lee Eisenberg), "Good Boys" está protagonizada por Jacob Tremblay, Keith L. Williams y Brady Noon como estudiantes de sexto grado que intentan llegar a su primera fiesta de besos. El muy visto trailer de la banda roja de la película cambió sus ironías. Como dice Rogen, Tremblay, Williams y Noon son demasiado jóvenes para ver su propia película solos.

Jim Orr, jefe de distribución de Universal, atribuyó a Rogen y Goldberg Point Gray Pictures y el ingenioso marketing de la película para la actuación de la película.

"Este es un género que es muy difícil de hacer y estamos teniendo un gran éxito como estudio con una pizarra muy diversa", dijo Orr. “Uno de los denominadores comunes allí es nuestro departamento de marketing. Simplemente se entregan en exceso constantemente con una amplia gama de películas ".

El desafío de "Good Boys" era convertir a los espectadores más viejos que los protagonistas de la película, y así fue. Según Universal, solo el 7% de la audiencia tenía menos de 18 años, aunque el 41% tenía menos de 25 años. Las multitudes se dividieron equitativamente entre los sexos: 52% hombres, 48% mujeres.

Las estrategias de lanzamiento detrás de algunas de las otras películas nuevas del fin de semana fueron más difíciles de discernir.

"Angry Birds Movie 2" de Sony, con un presupuesto de $ 65 millones, se estrenó con $ 10.5 millones a nivel nacional, aunque agregó $ 19.4 millones a nivel internacional. Con la esperanza de gruñir a los niños antes de que comience la escuela, Sony lanzó la película el martes. Pero no se acercó al debut doméstico de $ 38.2 millones de la primera entrega en 2016 a pesar de las críticas notablemente mejores (76% frescas en Rotten Tomatoes).

Sin embargo, "Once Upon a Time ... in Hollywood" de Sony recaudó $ 53.7 millones en el extranjero después de expandirse a 46 mercados, el mayor lanzamiento extranjero para cualquier película de Quentin Tarantino, y el mejor recorrido mundial para cualquier película este fin de semana.

"47 Meters Down: Uncaged", de Entertainment Studios, también mostró poco bocado. Debutó con $ 9 millones, un ligero descenso de los $ 11.2 millones con los que se abrió en 2017.

Un par de películas que podrían haber sido lanzadas en la plataforma para construir boca a boca en lugar de abrirse en ofertas para destacarse en el vertedero tradicional de fines del verano. Pero los resultados fueron mixtos.

"Cegado por la luz", que Warner Bros. derrocó $ 15 millones para el Festival de Cine de Sundance, recaudó $ 4.5 millones de 2,307 lugares. La película, que ha sido calurosamente revisada, trata sobre un adolescente británico-pakistaní que creció en la Inglaterra de los años ochenta, cuya vida se transforma después de descubrir Springsteen.

Y United Artists 'Where's You Go Bernadette' recaudó $ 3.5 millones de 2,404 ubicaciones. Basado en la novela cómica de Maria Semple de 2012, la película de Linklater obtuvo críticas tibias por su historia de una madre desaparecida (Blanchett).

El debut de "Good Boys" le dio a Universal, también detrás de "Hobbs & Shaw", su tercer fin de semana consecutivo en el número 1 y 10 este año, solo superado por Disney.

Más noticias