"Gorda... ¡que ya no trague!": Lyn May se va con todo contra Chiquis Rivera

México.- La vedette Lyn May desató la polémica hace algunos días tras referirse a la relación que mantienen Belinda y Christian Nodal, pero ahora se va con todo en contra de la cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera.

La estrella del cine mexicano, sin pelos en la lengua, criticó duramente a Chiquis, a quien llamó "gorda" y hasta la mandó para el gimnasio, dejando a todos sorprendidos con tremendas declaraciones.

Durante una intervención con los medios de comunicación, la actriz se fue con todo en contra de la hija de la Diva de la Banda, sin temor al qué dirán. "Mira también a la otra gorda que está allá, que se llama Chiquis, se debería de ir al gimnasio", comentó.

"Una mujer, una artista que tiene que tener respeto para el público ¿cómo es posible que salga tan gorda al público? Debe adelgazar, que ya no trague", arremetió Lyn May, lo que no ha sido bien tomado por usuarios de Internet.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera no ha sido la única víctima de Lyn May; en las últimas semanas la vedette ha hablado sin tapujos sobre otros famosos frente a los medios de comunicación, pero se sabe por entrevistas antiguas que su personalidad siempre ha sido así.