"Gorditos barbones como tú", Karely Ruiz responde cómo es su hombre ideal

México. La modelo regiomontana Karely Ruiz estuvo como invitada en el programa de YouTube Buenas noches don Fematt y confiesa que no es una chava interesada, también que no tiene problema al salir con hombres "gorditos".

"Me tienen que llamar la atención porque hay gorditos guapos, por ejemplo así como tú...", dice Karely al conductor que la entrevista en el programa de YouTube citado y consigue intimidarlo.

Sobre cómo le gusta que sean los hombres con ella, refiere: "Me gusta que me traten bien, eso sí, no soy nada interesada, me gustan los detalles, pero no soy interesada. Yo me puedo comprar lo que quiero, por eso trabajo"

Karely es una de las modelos mexicanas con más fama y seguidores en redes sociales actualmente. Es originaria de Monterrey, Nuevo León, México, y tan solo en su página de OnlyFans cuenta con millones de seguidores.

Karely tiene muchos pretendientes, pero oficialmente no "anda" con nadie, puesto que ella por lo menos hasta ahora no ha hablado al respecto, y sus fans siempre le preguntan si "alguien ocupa su corazón".

Días atrás la captaron en un antro besándose con el youtuber Foto Márquez, y semanas atrás estuvo con el actor Andrés García en su casa de Acapulco, y ambos presumieron cómo la pasaron divirtiéndose y tomándose fografías juntos.

Además de modelo, Karely Ruiz se ha desempañado también como actriz y ha participado en varios videos de cantantes y bandas del regional mexicano.