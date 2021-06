¿Gordo o demacrado? Arturo Peniche asegura que no le importa lo que piensen de su aspecto físico

México. Al actor Arturo Peniche, originario de Ciudad de México, México, (1962) no le preocupa en lo más mínimo lo que la gente opine de su aspecto físico.

Gordo, delgado, demacrado, ojeroso, cansado, así es como en redes sociales han opinado que luce en ocasiones Arturo Peniche, y aunque actualmente luce con varios kilos de menos, goza de buena salud.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En distintos portales de noticias se comenta que Peniche tuvo un encuentro con medios de comunicación en CDMX y fue cuestionado respecto a qué piensa de que la gente siempre hable sobre cómo luce.

Leer más: ¿Crítica? Niurka llama a la relación de Belinda y Christian Nodal "romance de adolescentes"

Me vale mad&%, pues sí, el que engorda, engorda, y el que baja, baja. Es algo que no me ocupa, ni me preocupa”, refiere ante comentarios alusivos a las críticas que reciben los artistas por no cuidar su aspecto físico.

Peníche, quien ha protagonizado grandes telenovelas mexicanas en Televisa como María Mercedes, La Indomable y A que no me dejas, de 59 años de edad, dijo también que la edad no le preocupa y no se siente viejo.

¡Viejos los cerros! No, bueno, la edad al fin de cuentas te va embarneciendo, te va engordando, es un proceso natural del cuerpo humano, pero hay que estar lo mejor posible”.

Arturo comenzó su carrera como actor en los años ochenta haciendo teatro en Ciudad de México, y entre las primeras telenovelas en las cuales intervino destacan Chispita, Bianca Vidal y Principessa, entre 1982 y 1986, al lado de actrices como Lucero y las fallecidas Edith González e Irán Eory.

Desde entonces no ha parado de trabajar y ha conseguido destacar en el mundo del espectáculo en México, pero también como cantante ha probado suerte y la música que ha dado a concer ha sido del agrado de sus seguidores.

Foto de Instagram

Recientemente ha participado en la telenovela Fuego ardiente al lado de actrices como Mariana Torres, Laura Flores, Kuno Becker y Yolanda Ventura, historia que se transmite por Las Estrellas y llega a su final este 4 de junio.

Leer más: Chiquis Rivera exige "cuentas claras" a sus tíos sobre la fortuna de su mamá Jenni Rivera

SUSCRÍBETE AQUÍ A DISNEY PLUS