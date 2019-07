Gordon Ramsay quiere que el mundo entero conozca Uncharted

Para su último programa de televisión, el famoso chef Gordon Ramsay definitivamente ha dejado la reconfortante familiaridad de sus cocinas.

En "Uncharted", Ramsay visita destinos globales para explorar sabores lejos de la rutina. Come cuy en Perú, pesca anguila con sus propias manos para preparar un plato maorí en Nueva Zelanda y busca palmitos en Marruecos.

"Está a un millón de millas de mi cocina Michelin de tres estrellas de alta gama", dice sobre el programa transmitido en el National Geographic Channel. "Es directo a la fuente".

Después de pasar una semana aprendiendo sobre los ingredientes, Ramsay termina cada espectáculo de una hora con una competencia de cocina, enfrentándose a un chef local. Piense en ello como Anthony Bourdain se cruzó con Bear Grylls y luego agregue un poco de "Top Chef".

Ramsay, quien también es presentador de “MasterChef” de Fox, le dijo a The Associated Press que por primera vez era un pez fuera del agua y cómo están cambiando las cocinas.

AP: Para el nuevo espectáculo, estás trepando árboles, pescando y haciendo rappel en los acantilados. Te estas divirtiendo?

Ramsay: Definitivamente me estoy divirtiendo. Es un viaje extraordinario de descubrimiento y despegamiento de esas capas con culturas que en este mundo gastronómico en constante movimiento, de Londres, Nueva York y París, (que) no tienden a centrarse en lo que está sucediendo con la cocina maorí. Por lo tanto, viajar a grandes distancias para cavar profundo.

AP: El lado más humilde de ti aparece. A menudo no estás fuera de tu elemento, ¿verdad?

Ramsay: Encuentro alegría en ser vulnerable, en cierto modo. Se trata de obtener conocimiento y eso nunca me dejó en dos décadas y media. Hay muchos chefs con una estrella Michelin, o dos estrellas o incluso tres estrellas que quieren todo perfecto donde quiera que vayan y yo soy todo lo contrario. Quiero ir allí y despojarme de esos elogios de alto nivel y convertirme en un local.

AP: ¿Qué se siente al conocer de cerca los ingredientes?

Ramsay: Durante las últimas dos décadas, he pasado miles de horas en cocinas con productos llegando a mis dedos. Entonces, desde lo opuesto y yendo directamente a la fuente, en realidad ha sido, para ser honesto, más de un viaje terapéutico porque estoy haciendo lo contrario de lo que he estado haciendo durante 20 años.

AP: Comes cosas preciosas, como una pizza de hongos y mangos. Pero también degustas larvas y carne de camello. ¿Fue difícil de hacer en cámara?

Ramsay: tiendo a olvidar la cámara. Recuerdo tener 21 años y tener un pequeño estudio en París. Y debajo de mi piso había una carnicería de caballos. Y cada fin de semana solía ahorrar 30 o 40 francos para comprarme el filete más increíble. Todo era carne de caballo. Todavía es bastante frecuente hoy en Francia, en las carnicerías de caballos. Eso es diferente a un camello en Marruecos. Se trata de lo que es local.

AP: Has recibido críticas de algunos críticos que acusan a "Uncharted" de imitar "Parts Unknown" de Anthony Bourdain.

Ramsay: si. Es como, "¿De qué estás hablando?" No estoy pisando los zapatos de nadie. He estado haciendo diarios de viaje desde 2004, estudiando Vietnam, Camboya e India, volviendo a mis chefs y diciendo: “Mira, en Vietnam no hay lácteos. No cocinan con lácteos. Compran productos dos veces al día. Sal ahí fuera. Aquí hay un par de miles de dólares: ve a pasar un mes allí, viaja y vuelve ”.

AP: ¿Recomiendas que cada chef de lo que estás haciendo y dediques algo de tiempo para explorar?

Ramsay: recomendaría a todos los chefs del mundo que dejen sus herramientas y desaparezcan durante un mes en un año sabático. El problema es que cuando te recuperas, dejas de entrenar automáticamente porque estás atrapado en el éxtasis del éxito y no tienes la oportunidad de volver a esa cara de carbón.

AP: Hablando de lugares difíciles, ¿crees que la brutalidad de la vida en las cocinas está disminuyendo?

Ramsay: Definitivamente está cambiando y cambiando para mejor. El ambiente de la cocina actual, con una presencia femenina mucho mayor, ha hecho las cosas mucho más relajadas en términos de temperamentos. Y eso ha sido una bendición. Entonces, sí, definitivamente se está volviendo más fácil. Y con razón.

AP: Como chef, ¿sientes la responsabilidad de ser consciente del medio ambiente?

Ramsay: No entro en el mundo de la política, pero lo que sí autorizo es un enfoque muy sostenible y estacional de todo lo que cocinamos. Eso es crucial Si podemos permanecer dentro de esos límites, mantener una especie de aspecto estacional de 12 a 14 semanas en los menús, entonces estamos haciendo nuestro trabajo correctamente. Soy un gran admirador de los residuos y una utilización inteligente de cortes baratos, cortes y verduras no deseadas es muy importante. Eso es lo que hace o deshace los negocios. No se trata de ser flash y obtener las mejores calificaciones en todas las guías de alimentos del planeta. Se trata de su integridad como chef en sostenibilidad.





