Gorillaz niega que tendrá colaboración musical con Bad Bunny

Jamie Hewlett, caricaturista de la banda virtual Gorillaz, niega que dicha agrupación vaya a tener una colaboración musical con el famoso Bad Bunny, tal y como se ha venido mencionando estos últimos días en distintos medios de comunicación y portales de noticias.

En Twitter se dio a conocer que Gorillaz y Bad Bunny alistan una colaboración musical, lo cual hizo que tal información se convirtiera en tendencia este fin de semana y los fanáticos de ambos fueron los más emocionados al saber que esto sucedería.

Y todo comenzó porque en una supuesta portada de Song Machine Season One de Gorillaz se difundió la primera parte de una serie y muestra el tracklist con el nombre de las canciones y sus colaboraciones.

Lo que hizo pensar acerca de la colaboración musical citada y llamó la atención fue la canción Once again, con la supuesta participación de Tame Impala y Bad Bunny.

En la cuenta de Instagram Gorillaz_Club se posteó una imagen que revelaba el fake news, y Jamie Christopher Hewlett, cofundador de Gorillaz, respondió inmediatamente: "Yer! That´s Fake (eso es falso)".

Usuarios en redes sociales mencionan que no estaría nada mal que Gorillaz y Bad Bunny hicieran algo juntos, de modo que no pierden la esperanza de que en un futuro no lejano suceda algo entre ellos.

Gorillaz ha realizado varias colaboraciones a lo largo de su historia, como en Humanz, Noel Gallagher, el rapero Danny Brown, una de las primeras artistas trans de los setenta, Grace Jones, Kelela, Vince Staples, Popcaan y el controversial rapero Pusha T.

Gorillaz va de éxito en éxito

A principios de 2020, Gorillaz lanzó Song Machine, una serie web que involucra a diferentes artistas y en vez de lanzar canciones o un disco, emitirán capítulos que se conocerán a lo largo de este 2020.

El primer lanzamiento de la banda fue el EP Tomorrow Comes Today, lanzado en 2000.

El primer sencillo de la banda fue Clint Eastwood y fue lanzado el 5 de marzo de 2001 y obtuvo gran éxito de manera inmediata, ya que pudo llegar al número cuatro en el Reino Unido. Fue producido por Dan the Automator y originalmente incluyó a Phi Life Cypher.

La discografía de Gorillaz:

Gorillaz (2001), Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2010), Humanz (2017) y The Now Now (2018), The song machine (2020).

Bad Bunny es un artista mundial

Benito Antonio Martínez Ocasio es el nombre real de Bad Bunny y es originario de Vega Baja, San Juan, Puerto Rico; según Wikipedia, nace el 10 de marzo de 1994.

Bad Bunny ha logrado fama mundial con sus canciones polémicas y es considerado uno de los mejores raperos y trapero en la actualidad en el género reguetón y trap latino.

Algunos de sus temas son Soy peor, Callaíta, Chambea y Yo perreo sola.

Benito estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, pero como su pasión siempre ha sido la música, decidió dejar la carrera para ser cantante.