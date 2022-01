Gozar de buena salud es el mayor deseo de Julio Preciado para el 2022

Un año difícil, de muchos retos tanto en su vida personal como laboral, pero también de agradecimientos dejó atrás Julio Preciado para recibir con energía y luz el 2022. El cantante compartió para EL DEBATE que entre sus 12 deseos para este año que inicia, el más importante es tener buena salud para seguir gozando a su familia, mientras que en lo laboral continuar haciendo música y cantar a sus seguidores.

Se siente bendecido por Dios

Julio Preciado comenta que el 2021 fue año de muchos contrastes ya que después de un 2019 y 2020 muy complicados, el 2021 vio la luz al final del túnel.

“Es una bendición que Dios me tenga aquí en la tierra porque este mes cumplo dos años de estar transplantado y no ha todo mundo le funciona. Creo que aparte de todo, en el 2021 Dios me llenó de ángeles a través de los doctores que me atendieron y todos han sido parte de esto que Dios hizo posible que sucediera. Mucha gente va a decir que es su trabajo, y no es cierto, creo que el trabajo de los médicos va más allá de lo que saben hacer. En este caso, para mí fue maravilloso encontrarme con esos ángeles, uno de ellos es mi nefrólogo, el doctor Ramos; mis cardiólogos, mi bariatra y mucha gente que se ha acercado a mí para hacer de Julio Preciado lo que es ahora. No es fácil este camino que me ha tocado vivir y ver al nuevo Julio Preciado que soy y que van a ver este 2022.”

El cantante agradece a Dios y espera también que haya valido la pena todo por lo que ha pasado, pues seguro está que si Dios lo tiene aquí en la tierra es por algo. Desconoce cuál sea esa meta que le tiene reservada, pero espera que sea algo muy grande para él.

Hace dos años Yuliana Preciado le donó un riñón a su padre.

Desea salud para el 2022

Entre los deseos que Julio Preciado pidió para este 2022, el más importante es tener buena salud.

“Creo que cuando pasas por una situación de salud por la que yo pasé, lo más importante es la salud, porque después de haber estado tres años al borde de morir, creo que es muy difícil pensar en otras cosas, porque lo material, el dinero, los bienes y los lujos pasan a segundo término. Mucha gente puede decir que sin dinero no hay nada, pero creo que sí existe un más allá después del dinero y son los amigos que logras encontrarte, esos ángeles de los que te hablé al principio y que muchas personas los tenemos y que no nos damos cuenta hasta que tocamos el fondo de una enfermedad. Yo me quedo con eso, lo principal que le pido a Dios es salud, el que mi familia esté sin preocupaciones va de la mano de todo lo que mencioné al principio. Porque la salud te brinda todo eso. Con salud hay trabajo y mi familia va estar bien y yo voy a poder sacarlos adelante económicamente. Además, si hay salud y trabajo voy a poder ayudar a los demás.”El último comentario es debido a que “.

El Gigante de la Banda” ha realizado durante 28 años labores altruistas, y mencionó que precisamente en el 2021, con el apoyo del doctor Julio Ramos ayudaron a muchísima gente y a otros los motivaron también a ser un donador de un familiar para que se realice un transplante, a través de la acción que hizo su hija Yuliana.

Este año hará gira con banda

El RecodoInfinidad de proyectos y objetivos por cumplir este 2022 tiene Julio Preciado, tanto en su vida personal como laboral.

“En lo personal, te comento que me acabo de someter a una cirugía facial para hacerme unos arreglos que eran necesarios. Aclaro que no es por adicto, sino por el hecho de la cirugía bariátrica que causó estragos en mi cara, además que los signos de la edad no perdonan. Hasta la fecha llevo bajados 38 kilos y de haber pesado 125 hoy mi peso es de 87 kilos. Toda esa piel que sobró en la cirugía será reutilizable para los niños con quemaduras.”

Y es que esta es la primera de otras operaciones estéticas a las que se someterá el cantante este año.

“Con respecto a lo laboral, en este mes haremos la presentación oficial tanto en Los Ángeles como en la Ciudad de México de la gira de Julio Preciado con banda El Recodo. Es un sueño que se va a hacer realidad no solo para nosotros como artistas, sino para mucha gente, porque vamos a echar andar la maquinaria que dejó huella a más de 25 años y que me tocó ser parte de este movimiento e iniciar con la música de banda cantada, que ahora tiene tanto auge, y creo que lo que bien se aprende no se olvida y la gente no se ha olvidado de eso.”

Preciado precisó que ya se hicieron unas presentaciones de prueba en Estados Unidos y les fue bastante bien, por lo que espera que así continúen. En cuanto a su proyecto personal en la música, Julio Preciado sigue grabando canciones y subiendo su música a las plataformas digitales.

Les desea a todos un 2022 lleno de bendiciones

Agradecido con todas las personas que lo han apoyado a lo largo de su carrera y que en los últimos años se han sumado en oración para pedir por su salud, Julio Preciado les desea un 2022 lleno de bendiciones. Asimismo, le pide a Dios que los colme de salud y a él que no lo olvide para seguir ayudando a muchas personas, ya que desde su experiencia, Preciado confesó que ver la sonrisa de un niño cuando le obsequia un regalo o una bolsa de dulces, es como ver la sonrisa de Dios y eso lo nutre para seguir ayudando a más personas.