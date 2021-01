Grabación inédita de Selena Quintanilla hace llorar a su hermana, Suzette Quintanilla

Suzette Quintanilla, la hermana mayor de la fallecida Selena Quintanilla, compartió en sus redes una grabación inédita de la cantante que la hizo llorar a ella y a miles de fanáticos.

La leyenda musical en la que se convirtió Selena Quintanilla desde que llegó al estrellato dejó como legado cientos de videos, presentaciones en vivo y fotografías con las que México y la comunidad latina en Estados Unidos sigue recordando su carisma, su gran belleza, y, sobre todo, su potente voz.

Pero la grabación que recientemente Suzette Quintanilla compartió con sus seguidores de Instagram, no solamente sorprendió a muchos al tratarse de una entrevista de la que pocos tenían conocimiento a la fecha, sino que también se añade a la lista de uno de los momentos más emotivos con los que recordamos a la reina del Tex-Mex.

Selena Quintanilla murió de una manera trágica cuando apenas tenía 23 años y se encontraba en el mejor momento de su carrera. Antes de ello, mantenía una agenda muy ocupada entre conciertos, firmas de autógrafos, ensayos, grabaciones, y encuentros con los medios de comunicación.

Como podemos ver en mucho material disponible en YouTube y redes sociales, Selena contaba con un gran carisma y una soltura al hablar que provocaba una sonrisa a quienes la escuchan y prácticamente los obligaba a seguir escuchando.

La grabación que Suzette dio a conocer de Selena no es diferente. Se trata de una entrevista de radio de la que no especificó en qué fecha fue realizada ni en que estación, misma que la baterista de Los Dinos ilustró con una fotografía, probablemente de aquella ocasión frente a los micrófonos de la radio difusora.

En el corto video, no solamente es la nostalgia y la melancolía por el recuerdo que Selena Quintanilla dejó lo que provocaron las lágrimas de Suzette, sino el tierno y conmovedor mensaje que su hermana menor compartió para ella.

“¿Sabes? De toda esta conversación que hemos tenido, no he aprovechado para mandar un saludo a mi hermana, quien está escuchándonos en este momento”, dijo Selena Quintanilla, interrumpiendo la entrevista para no dejar de lado a su amada familia.

“Suzette, si estás escuchando en este momento, sólo quiero decir, ¡hola, Buffy! Te amo”, continuó Selena hablando, provocando la curiosidad del locutor por preguntar por qué la llama de esa manera.

Selena explicó que ‘buffy’ es un apodo que tiene con su hermana y con sus mejores amigas, y que proviene de la palabra ‘búfalo’, algo que notoriamente dejó extrañado a su entrevistador.

“(Es) como un cariño”, dijo Selena Quintanilla, a la vez que preguntaba cómo se dice ‘un cariño’ en inglés.

El fragmento de esta entrevista inédita de Selena provocó que Suzette Quintanilla se pusiera sentimental, contando en su cuenta de Instagram que incluso la hizo llorar cuando la volvió a escuchar.

“¡Mi corazón está lleno! Sí, lloré muchísimo cuando escuché esto”, escribió Suzette Quintanilla en la publicación de Instagram, misma en la que dejó la grabación para que todos los fanáticos pudieran escucharla y sentirse conmovidos con ella.