"Gracias a Dios todo bien", Original Banda el Limón sufre intento de asalto al dirigirse a un show

En otro comunicado publicado en sus redes sociales, La Original Banda el Limón manifestó: "que lamentable es que en nuestras carreteras reina la inseguridad y los que transitamos por ellas, tengamos que viajar con miedo a este tipo de cosas y lo peor, es que pareciera que no hay autoridades que puedan frenar a este tipo de delincuentes. Hoy lamentablemente nos tocó a nosotros, pero a cuántos más ya les habrá pasado lo mismo, al igual que a nosotros solo les queda la impotencia de no poder hacer nada".

Ramón Maldonado, uno de los vocalistas, contó que durante el trayecto por la carretera antes mencionada, de un momento a otro, les aventaron con una piedra: "nos quebraron el vidrio, han de haber querido que nos paremos, checar el vidrio y asaltarnos, gracias a Dios nos fuimos de largo, no les seguimos el juego".

Por su parte Juan Luis Bardoza Lizárraga, también clarinetista de la banda, expresó: "a toda la gente que vaya a transitar por este tipo de carretera, mucho cuidado, la delincuencia lamentablemente, pues parecer que es la que reina en estas carreteras". Lamentó que las autoridades correspondientes no estén al pendiente de estos acontecimientos , "no es la primera vez que nos sucede".

Recomendó a las personas que llegaran a pasar por esta situación, no para "por nada del mundo hasta llegar a un lugar seguro".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

